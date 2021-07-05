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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Хилл объяснил, почему судьбы титула решится в Сильверстоуне

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению британца, если Льюис Хэмилтон не сможет переломить негативное развитие событий в домашней гонке, то он вообще этого не сможет

Хилл объяснил, почему судьбы титула решится в Сильверстоуне

Победитель четырех последних чемпионатов Формулы 1 Хэмилтон не выигрывал с начала мая. Потерпев пять поражения подряд, он уже отстает от своего главного соперника Макса Ферстаппена на 32 очка – так далеко позади лидера в общем зачете Льюис не был с осени 2016-го, когда проигрывал Нико Росбергу.

При этом сложившуюся картину болельщики и эксперты называют объективной: сейчас Mercedes все больше уступает Red Bull по темпу. 

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Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл назвал предстоящий Гран При в Сильверстоуне ключевым для Льюиса. 

«Этап в Сильверстоуне обещает стать очень интересным, – сказал британец в интервью Sky Sports. – Это трасса, каких у нас не было давно – пожалуй, с Барселоны [где состоялась последняя победа Хэмилтона]. Льюис всегда очень силен там, Mercedes тоже, как правило, смотрится здорово. 

Я бы сказал, что нас ждет ключевой момент сезона. Мы уже сейчас ощущаем наступление перемен, но в Сильверстоуне все может окончательно проясниться».

Оценивая, как складывалась борьба двух лидеров нынешнего сезона, 60-летний Хилл добавил: «Их соперничество было очень острым на старте сезона. Вперед выходил то один, то другой. Но уже к Австрии преимущество Макса можно было назвать доминирующим – он провел лишний пит-стоп, но все равно остался впереди. Он просто разгромил соперников. 

Да, у Льюиса были проблемы с машиной, которые стоили большой потери времени. Так что я бы все же не назвал результаты гонки до конца объективными. Наверное, Льюис мог финишировать намного ближе.

Тото Вольф сказал, что один сход Ферстаппена выровняет ситуацию. Беда только в том, что сходы бывают у всех. И для меня сейчас все выглядит так, что Макс постепенно отрывается все дальше и дальше – ровно так, как это происходило в последней гонке». 

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Дэймон отметил, что предстоящий Гран При в силу ряда факторов вполне может преподнести сюрприз: «Важно помнить, что там у нас будет совсем другой формат уик-энда с субботней спринтерской гонкой, который сулит куда больше неожиданностей. Итоги квалификации уже не будут настолько важны, как обычно.

К тоже же, Pirelli привезет туда более крепкие задние шины – они не хотят новых проблемы с резиной. И баланс борьбы Mercedes с Red Bull может измениться из-за этих шин. Если у Mercedes из-за них возникнет больше сложностей, все может стать совсем серьезно». 

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Гран При Австрии: 9 самых интересных технических решений

Предыдущая новость

Гран При Австрии: 9 самых интересных технических решений
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