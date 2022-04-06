Хилл объяснил, как Льюис сможет выиграть титул в 2022-м
По мнению британского эксперта, заранее исключать Хэмилтона из числа претендентов пока явно преждевременно
Двойной сход Red Bull принес самому успешному пилоту в истории Ф1 третье место в Бахрейне, но спустя неделю Льюис Хэмилтон финишировал только десятым в Джидде. Его команда Mercedes столкнулась с серьезными техническими проблемами, решение которых требует серьезных ресурсов и значительного времени
Несмотря на столь слабый старт сезона, семикратный чемпион по-прежнему имеет хорошую возможность завоевать еще один титул. В этом уверен сильнейший пилот Ф1 1996 года, а ныне эксперт Sky Sports Дэймон Хилл.
«Не вижу, что могло бы ему помешать, – сказал 61-летний Хилл. – Думаю, шанс есть, пусть и не очень большой. Букмекеры принимают ставки на его титул, так что почему бы не поставить на него немного денег.
Я уже не раз говорил, это будет очень долгий и сложный чемпионат. Думаю, к его середине мы уже не сможем вспомнить эти первые гонки. Нас ждет утомительный сезон. И пока не видно очевидного фаворита, так что едва ли кто-то из пилотов сможет создать большой отрыв.
А потому я бы не исключал, то Mercedes сможет включиться в это сражение. Не забывайте, что сейчас у команды есть Джордж Расселл. Он отлично справляется с работой и способен отбирать очки у соперников».
Дэймон добавил: «Сейчас с их машиной что-то не так. Но они надеются решить эту проблему, и тогда можно ожидать серьезного шага вперед. У них иная философия. Надеюсь, базовый принцип шасси не является ошибкой. Данные говорят, что это хорошая машина, просто пока не выходит получить от нее максимум из-за "козления"».
Сам Хэмилтон, по мнению бывшего пилота, ничуть не утратил мотивацию из-за сложностей команды.
«Понятно, что Льюис не в восторге, поскольку хочет побеждать, – объяснил Дэймон. – Но он показывает это лишь в самой минимальной степени.
Семь титулов добавляют ему хладнокровия, и он нацелен добавить к ним восьмой и стать самым успешным гонщиком в истории. Хотя у него и так больше всех побед.
Он выглядит очень зрелым и спокойным, и меня это по-настоящему впечатляет».
В этот уик-энд участники Ф1 проводят Гран При Австралии – шесть последних раз Льюис Хэмилтон стартовал в этой гонке с поула, однако выигрывал ее всего дважды за карьеру, в 2008-м и 2015-м.
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