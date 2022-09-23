Хилл объяснил Alpine, как оценивать пилотов на тестах

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Разом потеряв Фернандо Алонсо и Оскара Пиастри, команда Alpine столкнулась с серьезными кадровыми сложностями. На рынке осталось совсем мало сильных гонщиков, способных присоединиться к Эстебану Окону в сезоне-2023.

На этой неделе французы арендовали «Хунгароринг» для частной тестовой сессии на машине 2021 года – правила не запрещают такие заезды. Изначально предполагаемое число их участников составляло сразу пять человек, но в итоге за руль смогли сесть трое: Антонио Джовинацци, Ник де Врис и Джек Дуэн. Каждый отработал по одному дню.

Вовсе не факт, что контракт на будущий сезон предложат именно кому-то из этой тройки, но чемпион Ф1 Дэймон Хилл уже поспешил объяснить Alpine, как правильнее всего оценивать итоги прошедших тестов.

«Такие заезды – не лучший способ понять, действительно ли тебе нужен тот или иной человек, – сказал 62-летний британец в подкасте F1 Nation. – Тут нужно прежде всего смотреть, что происходит, когда гонщик входит в гараж, как на него реагируют механики и инженеры. Удается ли ему создать атмосферу лидерства и вовлечь людей в нее. Это важно не меньше чистой скорости.

Если смотреть только на время круга, это может привести к неверным выводам. Тем более, на тестах всегда сложно сказать, кто по-настоящему быстр.

Как часто мы видим на предсезонных сессиях, что впереди оказывается, например, Haas. Сразу начинаешь думать: "Ох, а ведь им под силу выиграть титул".

Тестовый день тянется долго, условия на трассе постоянно меняются. Это очень осложняет сравнение».

Помимо Джовинацци, де Вриса и Дуэна, кандидатом в Alpine на 2023 год называют Мика Шумахера, однако главные надежды французы связывают со своим соотечественником Пьером Гасли. У того есть действующий контракт с компанией Red Bull, но там уже сказали, что готовы будут отпустить гонщика, если отыщут ему достойную замену в AlphaTauri.

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