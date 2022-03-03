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Три дня тестов в Барселоне позади, а до второй сессии в Бахрейне еще неделя. Сейчас каждому хочется разгадать расстановку сил, хотя имеющихся данных пока явно недостаточно, чтобы оценить реальную силу соперников.

В Mercedes называют фаворитами Ferrari и McLaren, в McLaren указывают на Mercedes, а Ferrari вроде как увидела свое преимущество, но очень опасается обновлений у соперников. Red Bull же словно и вовсе не при чем.

Тем временем всевозможные эксперты предлагают свой взгляд на ситуацию. Став гостем подкаста F1 Nation, экс-пилот Дэймон Хилл рассказал: «При столь радикальной смене регламента командам надо очень внимательно следить за соперниками. "Они придумали что-то необычное с передник крылом – сработает эта идея или нет?".

Сейчас огни в окнах баз уже не горят до поздней ночи, но работы по-прежнему много: все анализируют данные с тестов – данные и о своих машинах, и о чужих. Пока остается множество вопросов. Каждый конструктор спрашивает себя, верные ли решения он принял – или его путь приведет в тупик».

Говоря о машинах, построенных по новому регламенту, 61-летний британец особенно выделил Ferrari F1-75: «Форма ее понтонов и вообще обводы корпуса не похожи ни на кого в пелотоне, они просто невероятные.

Но один очень опытный конструктор, прежде много работавший в Ф1, сказал мне вот что: "Когда смотришь на эту Ferrari, есть ощущение, будто ее разрабатывали несколько разных людей. Такое впечатление, что ее передок едет в одну сторону, а задок – в другую".

Никто пока не знает, как в действительности будут работать новые правила, потому мы и видим так много отличий между машинами».

Также Хилл выделил Williams FW44: «Ситуация в этой команде имеет много общего с Ferrari. Скудерия оказалась отброшена назад после переделок мотора [после соглашений с FIA перед сезоном 2020 года], однако затем ощутимо прибавила.

Похожая история происходит с Williams. Они были очень слабы несколько лет, но за счет этого могли направлять больше времени и ресурсов на работу над машиной 2022 года. Может, поэтому их новинка смотрится так интересно».

Дэймон добавил: «В Mercedes говорят, что Ferrari опережает всех в работе на несколько месяцев. Это легко объяснить – они сами, как и Red Bull, в прошлом году отдали слишком много сил сражению за чемпионство».

Тесты Формулы 1 возобновятся в Сахире 10 марта.