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Формула 1 Новости

Хилл о борьбе Макса и Льюиса: Как Менселл с Пике

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Чемпион 1996 года не смог вспомнить более плотного сражения со времен 1980-х

Хилл о борьбе Макса и Льюиса: Как Менселл с Пике

2021 год войдет определенно войдет в историю Формулы 1 как первый сезон с 2014 года, когда у гонщиков Mercedes есть очень сильный соперник. Даже если Макс Ферстаппен уступит титул Льюису Хэмилтону, это произойдет только под конец чемпионата, чего уже очень давно не было.

В частности, чемпион Формулы 1 1996 года Деймон Хилл с трудом смог вспомнить, когда в последний раз в чемпионате разворачивалась столь плотная борьба. По его версии, что-то подобное происходило в 1986-1987 годах, когда за титул боролись Нельсон Пике и Найджел Менселл.

«Сейчас отличная ситуация в чемпионате, то, что так любят участники, – сказал Хилл в эфире подкаста F1 Nation. – Им нравятся сражения, но такого не было много лет. Я вот стараюсь вспомнить, когда последний раз лидеры сезона менялись так часто. На помять приходит борьба Найджела Менселла с Нельсоном Пике. Это сколько лет с тех пор прошло?».

Естественно, Хилла попросили дать прогноз на финал борьбы за титул.

«Я думаю, что Макс уже двумя пальцами вцепился в титул. Не всей рукой и тем более не двумя руками, а пока только двумя пальцами. Мне кажется, он лучше справляется с давлением накануне оставшихся гонок», – сказал бывший гонщик.

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