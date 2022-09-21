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Формула 1 Новость

Хилл не поверил в долгосрочное доминирование Red Bull

По мнению британского чемпиона мира, команде не удастся в дальнейшем сохранить то преимущество над соперниками, которое она демонстрирует в сезоне-2022

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Хилл не поверил в долгосрочное доминирование Red Bull
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После перехода Формулы 1 на гибридные силовые установки в 2014 году никому не сумел угнаться за Mercedes: несколько первых сезонов команда отдавала преследователям не больше двух-трех побед за год.

Затем Ferrari и Red Bull удалось чуть обострить интригу, но все равно за восемь прошедших лет Mercedes завоевала 15 титулов из 16 возможных и выиграла 111 Гран При из 160 – это почти 70%.

Радикальные изменения в правилах изменили расстановку сил в пелотоне, и в нынешнем чемпионате инициативой завладела Red Bull – теперь уже ее пилоты отдали соперникам всего четыре победы за 16 этапов.

Столь явное преимущество на старте технического цикла дало основания говорить, что теперь уже «Быки» смогут захватить доминирующее положение на несколько следующих лет. Однако чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл не согласился с этим. 

«Честно говоря, я сам задавал этот вопрос Кристиану [Хорнеру, главе RBR] в Монце, – рассказал 62-летний британец в подкасте F1 Nation. – Когда ввели гибридные моторы, Mercedes доминировала на протяжении всей эры, проиграв лишь в заключительном сезоне действия тех правил. А с новым регламентом лeчше всех справилась Red Bull.

Можно ли теперь ожидать период их доминирования? Я не уверен в этом, так как соперники очень близко. 

В Mercedes выбрали свою концепцию, которую могут пересмотреть. Их конструкторы видят, какие решения Red Bull предпочла для этого сезона – делают выводы. Полагаю, и для Ferrari этот путь тоже открыт».

Он добавил: «Я не уверен точно, сможет ли Red Bull доминировать дальше. Но как минимум начали они очень сильно». 

Макс Ферстаппен принес RBR пять побед подряд в последних гонках. Если за шесть оставшихся Гран При голландец еще хотя бы трижды поднимется на вершину подиума, то перекроет абсолютный рекорд Ф1 по числу побед в одном сезоне. 

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