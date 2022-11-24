Хилл назвал верным решение Ферстаппена не помогать Пересу
Чемпион Формулы 1 объяснил, что попытка притормозить Шарля Леклера в Абу-Даби могла привести к неприятным последствиям
Главной интригой финальной гонки сезона Ф1 на трассе «Яс-Марина» стало противостояние Серхио Переса и Шарля Леклера за второе место в итоговой таблице чемпионата.
Перед стартом у соперников было поровну очков, но темп Red Bull делал Переса фаворитом. Однако Ferrari удалось переиграть соперников тактически: Леклер проехал гонку с одним пит-стопом и оказался впереди. В концовке Перес, побывавший в боксах дважды, догонял соперника, но не успел навязать тому борьбу.
После финиша многие упрекали лидера RBR Макса Ферстаппена в том, что он, уверенно возглавляя гонку, не стал на последних кругах сбрасывать скорость, чтобы притормозить Леклера и помочь напарнику.
Однако Дэймон Хилл объяснил, что такой план было сложно выполнить. После финиша чемпион мира 1996 года появился в эфире Sky F1 вместе с репортером Томом Кларксоном.
Собеседник Дэймона предположил: «Все, что мог сделать Макс – обеспечить, чтобы Леклер начал терять время. То есть повторить то, что сам Перес за год до этого делал в противостоянии с Льюисом Хэмилтоном».
Хилл возразил: «Ты что, шутишь? Никто, лидируя в гонке, не хотел бы увидеть у коробки передач своей машины такого соперника. Эта попытка только вдохновила бы Леклера – и тот наверняка смог бы провести обгон [самого Ферстаппена], использовав DRS».
К беседе подключилась ведущая Натали Пинкмэн. Она отметила: «Я уверена, что если бы Макс мог как-то помочь Серхио после всего, что произошло в Бразилии, он бы сделал это. Перед стартом он специально подчеркнул, как важно работать в команде. Мне кажется, по ходу дистанции у него просто не было возможности [помочь Пересу].
Два пит-стопа испортили гонку Серхио. После второго ему пришлось всерьез потрудиться. Они недооценили Леклера, полагая, что тот не сможет защищаться. Но Шарль поддерживал хороший темп и остался впереди до финиша. Перес даже не смог его догнать».
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