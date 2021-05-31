Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным

Льюис Хэмилтон не постеснялся критиковать Mercedes после неудачи в квалификации Гран При Монако, а затем ругал команду за тактику во время гонки. Обе сессии семикратный чемпион мира завершил с седьмым результатом.

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что такое поведение привычно для Хэмилтона во время неудачных этапов.

«Льюис провел этот этап с вытянутым лицом, – сказал Хилл в подкасте F1 Nation. – Когда все идет не так, он выглядит несколько потерянным и неловким, и начинает ругать команду, разве нет?

Mercedes не смогла заставить машину работать в Монако к большому расстройству Льюиса. Валттери справлялся не слишком плохо, но Льюис... у него что-то не сложилось».