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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным

Автор:
, редактор

Ветеран нашел у действующего чемпиона неумение справляться с трудностями

Хилл: Когда все не так, Хэмилтон выглядит потерянным

Льюис Хэмилтон не постеснялся критиковать Mercedes после неудачи в квалификации Гран При Монако, а затем ругал команду за тактику во время гонки. Обе сессии семикратный чемпион мира завершил с седьмым результатом. 

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что такое поведение привычно для Хэмилтона во время неудачных этапов.

«Льюис провел этот этап с вытянутым лицом, – сказал Хилл в подкасте F1 Nation. – Когда все идет не так, он выглядит несколько потерянным и неловким, и начинает ругать команду, разве нет?

Mercedes не смогла заставить машину работать в Монако к большому расстройству Льюиса. Валттери справлялся не слишком плохо, но Льюис... у него что-то не сложилось».

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Хорнер: Mercedes пожалеет, что не стала поставлять нам моторы

Предыдущая новость

Хорнер: Mercedes пожалеет, что не стала поставлять нам моторы
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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