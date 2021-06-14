Хилл: Хорнер и Марко замужем за Ферстаппеном
Бывший чемпион Ф1 считает, что напарникам Макса не может быть легко
Серхио Перес стал третьим напарником Макса Ферстаппена за два года, но первым, которому удалось при этом выиграть гонку. Ранее эксперты предполагали, что машина Red Bull строится специально под Ферстаппена, и сам Перес говорил, что ему требуется адаптация.
Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что в Red Bull действительно все работают на Ферстаппена, но в отличие от Алекса Элбона и Пьера Гасли, Перес может справиться с этим за счет опыта.
«У меня ощущение, что в Red Bull Кристиан Хорнер, Хельмут Марко, спонсоры и все остальные замужем за Ферстаппеном, – сказал Хилл в подкасте F1 Nation. – Очень трудно прийти в их компанию и чувствовать себя комфортно. А Серхио приходится с этим иметь дело. Но, думаю, опыт и толстая кожа помогают ему справляться».
При этом по мнению Хилла равенство между напарниками невозможно в принципе:
«Команде очень трудно добиться комфорта для обоих пилотов. В команде всегда идет борьба инь и янь. И чтобы оставаться на вершине, надо побеждать напарника. Не знаю, как там можно добиться равенства».