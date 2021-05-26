Хилл: Хэмилтону не нравится Монако
Экс-чемпион мира считает, что действующему чемпиону не комфортно на одной из самых престижных трасс Ф1
Льюис Хэмилтон стал только седьмым на Гран При Монако, повторив свой худший результат прошлого сезона. Причем в этот раз британцу не мешали штрафы или повреждения машины. Однако выше седьмого места Хэмилтона не поднялся ни в квалификации, ни в гонке.
Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что семикратному чемпиону мира не нравится сама трасса в Монте-Карло.
«Я никогда не был уверен, что Льюису нравится Монако, – сказал Хилл в подкасте F1 Nation. – В Монако есть нечто такое, благодаря чему некоторые пилоты его любят. Ландо Норрису нравится его машина, нравится Монако, и он выжал там все возможное, как и Макс. Но что касается Льюиса, мне всегда казалось, что он не слишком рад выступать в Монако».
За карьеру Хэмилтон трижды побеждал в Монако, но при этом уже семь раз оставался там без подиумов. Подобного результат у британца нет ни на одной другой трассе.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин