Хилл: Хэмилтону не нравится Монако

Льюис Хэмилтон стал только седьмым на Гран При Монако, повторив свой худший результат прошлого сезона. Причем в этот раз британцу не мешали штрафы или повреждения машины. Однако выше седьмого места Хэмилтона не поднялся ни в квалификации, ни в гонке.

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что семикратному чемпиону мира не нравится сама трасса в Монте-Карло.

«Я никогда не был уверен, что Льюису нравится Монако, – сказал Хилл в подкасте F1 Nation. – В Монако есть нечто такое, благодаря чему некоторые пилоты его любят. Ландо Норрису нравится его машина, нравится Монако, и он выжал там все возможное, как и Макс. Но что касается Льюиса, мне всегда казалось, что он не слишком рад выступать в Монако».

За карьеру Хэмилтон трижды побеждал в Монако, но при этом уже семь раз оставался там без подиумов. Подобного результат у британца нет ни на одной другой трассе.