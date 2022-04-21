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Формула 1 Новости

Хилл: Ферстаппен отлично справляется с разочарованием, я бы так не смог

Чемпион Ф1 считает, что Макс Ферстаппен хорошо научился скрывать свое эмоциональное состояние

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Хилл: Ферстаппен отлично справляется с разочарованием, я бы так не смог
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Начало сезона для Макса Ферстаппена выдалось не самым простым: хотя сам нидерландец был быстр на всех трех этапах сезона, дважды незадолго до финиша его подводила машина, не дав действующему чемпиону доехать до конца заезда.

Экс-гонщик Формулы 1 Дэймон Хилл считает, что Ферстаппен отлично держится: сам Хилл не смог бы скрывать своего разочарования, будь он на месте нидерландца. «Я думаю, что Макс хорошо справляется, – сказал Хилл в подкасте F1 Nation. – Мы уже видели несколько раз выражение недовольства – и я думаю, что Кристиан Хорнер и сам согласен с этим. Это неприемлемо, они должны решить эту проблему.

В мое время [общение с прессой] было намного проще: у нас просто была пресс-конференция. Потом, после гонки, журналисты подходили к моторхоуму и задавали несколько вопросов, а затем ты садился в свой самолет и летел домой.

Сейчас пилоты работают так усердно, и на них сбрасывают эти вопросы, как только они вылезают из машины – я честно не знаю, как они справляются с этим. Это просто безжалостно. Я бы так хорошо не смог с этим всем смиряться».

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