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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Хилл: Ferrari пора делать ставку на Сайнса

По мнению чемпиона 1996 года, испанец лучше годится на роль лидера команды

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Хилл: Ferrari пора делать ставку на Сайнса
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Карлос Сайнс пришел в команду Ferrari в 2021 году и сходу по очкам превзошел своего напарника Шарля Леклера. В сезоне 2022 года испанец, однако, по скорости уступает Леклеру, с начала сезона жалуясь на то, что плохо понимает поведение нового болида.

К середине сезона Сайнс, впрочем, показал очевидный прогресс и все меньше уступает напарнику. Во Франции он стал абсолютно лучшим во втором сегменте квалификации, а в третьем помогал напарнику, так как из-за замены силовой установки все равно стартовал бы с последнего ряда.

В гонке Леклер допустил ошибку, и именно Сайнс принес команде очки. По мнению чемпиона 1996 года Деймона Хилла, именно у испанца есть все качества, чтобы быть лидером команды.

«На мой взгляд Карлос больше подходит на роль лидера команды, – сказал Хилл в эфире Sky Sports F1. – Он лучше понимает стратегию, он способен принимать решения. Шарль же может похвастаться только скоростью, которая, возможно, выше, чем у напарника.

Но в Ferrari необходим сейчас именно лидер. Они зачастую проигрывают по стратегии именно потому, что следуют за соперниками, вместо того, чтобы самим управлять гонкой. Им нужен кто-то, кто просто скажет: «Сейчас поступаем вот так вот!».

При этом у команды огромный потенциал. Как только они соберутся, то смогут дать серьезный бой. У них еще есть время для того, чтобы к концу сезона вернуться в борьбу за титул».

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