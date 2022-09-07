Херта узнал о своих перспективах в Формуле 1 из новостей

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Пилот IndyCar Колтон Херта считается одной из самых ярких восходящих звезд американского автоспорта. Поскольку Формула 1 активно развивает свою экспансию в Америку, именно его имя все чаще всплывает в контексте того, что именно он мог бы занять пустующее кресло единственного и потому главного американца в Ф1.

Согласно последним слухам, отчасти подтвержденным словами советника Red Bull Хельмута Марко, если команда Alpine сможет переманить Пьера Гасли на замену уходящему в Aston Martin Фернандо Алонсо, то заменить француза в AlphaTauri мог бы как раз Херта.

В эксклюзивном разговоре с Motorsport.com сам Колтон признался, что был удивлен такими слухами.

«Когда я услышал об интересе ко мне со стороны AlphaTauri, я был удивлен, так как не думал, что нужен кому-то кроме McLaren, – сказал Херта, для которого в McLaren уже провели частные тесты. – В McLaren все были довольны тем, как прошли мои тесты Формулы 1, как физически и ментально я с ними справился.

Думаю, именно результаты тестов и привлекли ко мне внимание. Но, честно говоря, я просил своего отца (который является и менеджером Колтона) немного оберегать меня от всяких слухов, чтобы я мог сосредоточится на IndyCar. Так что прочесть о перспективах выступления за AlphaTauri было для меня большой новостью.

Может, не в все в этих сообщениях правда. Я честно не следил за такими вещами».

У Херты пока не достает очков для получения Суперлицензии FIA, дающей право на выступление в Формуле 1. Для него могут пойти на послабления или он еще может заработать недостающие баллы на тестах Формулы 1. Сам он повторил свою мысль, что за успехи в IndyCar очков могли бы давать и больше.

«Я прекрасно понимаю, что в FIA заинтересованы в том, чтобы поддержать собственные молодежные серии, – сказал Херта. – Но вместе с тем, мне кажется, что IndyCar заслуживает большего. Я бы предпочел, чтобы нам давали среднее значение очков для Суперлицензии между Формулой 3 и Формулой 2».

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