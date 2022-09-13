Херта проведет тесты на машине Ф1. Но вовсе не с AlphaTauri

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Как стало известно Motorsport.com, после окончания сезона IndyCar, финальная гонка которого прошла в минувшее воскресенье, Колтон Херта начнет активную подготовку к переходу в Формулу 1.

Уже несколько недель 22-летнего американца называют кандидатом в AlphaTauri – его переход даст команде возможность отпустить Пьера Гасли в Alpine.

Препятствием для Колтона остается количество баллов Суперлицензии – у него их всего 32 из 40 необходимых. Команды Ф1 и FIA выступают категорически против послаблений для Колтона, а эксперты говорят, что тот может выступить в одной из зимних молодежных серий, чтобы добрать нужные баллы.

Между тем, источники в IndyCar сообщили, что Херта проведет частные тесты с Alpine на машине 2021 года. Фактически, можно говорить, что гонщик получит возможность выполнить ту программу, что изначально была разработана для Оскара Пиастри и стала невостребованной после перехода австралийца в McLaren.

Команда рассчитывает, что испытательные заезды на «Хунгароринге» получится организовать еще до Гран При Сингапура.

Оскар Пиастри, Alpine A521 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Любопытно, что в самой Alpine не рассматривают Херту в качестве кандидата в напарники Эстебана Окона на сезон-23. Команда согласилась помочь Колтону, чтобы повысить свои шансы заполучить Гасли.

В самой Alpine отказались комментировать возможность тестов с американцем.

Кроме того, Херта имеет возможность заработать дополнительные баллы Суперлицензии, участвуя в пятничных тренировках Гран При. Именно его может выбрать на замену своим основным гонщикам McLaren.

«Я бы не исключал такой возможности, – сказал босс команды Зак Браун. – Но действовать мы будем в интересах McLaren, а вовсе не ради помощи AlphaTauri».

Куда более вероятно, что в качестве обязательного пилота-новичка McLaren все же выберет Пиастри. Но тут есть юридические сложности.

«Пока ситуация не полностью ясная, у Оскара контракт [с Alpine] на 2022 год, – объяснил Браун. – Кроме того, мы продолжаем активно дорабатывать машину, а сажать за руль юниора для оценки новинок – не лучшая идея.

Впереди еще шесть гонок. Думаю, мы окончательно определимся с планами в ближайшую пару недель».

По новым правилам Ф1 каждая команда обязана дважды по ходу сезона отдавать свои машины в пятничных тренировках юниорам. Пока McLaren еще ни разу не делала этого.

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