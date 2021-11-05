Херта не попал в Ф1. И теперь говорит, что не хотел

Несостоявшаяся сделка по покупке американской структурой Andretti команды Sauber/Alfa Romeo в случае ее успеха могла значить для Формулы 1 еще и появление американского пилота Колтона Херты. Сейчас он выступает в IndyCar как раз за Andretti и, по слухам, должен был сесть за руль болида Ф1 на пятничной тренировке Гран При США этого года.

Однако сам Херта в разговоре с американским изданием Racer заявил, что не давал согласия перейти в Формулу 1 и крепко подумал бы, если бы услышал такое предложение всерьез.

«Это мне предстояло решать, хочу ли я вообще выступать в Формуле 1 или лучше останусь здесь, – заявил американец. – И там много зависело от того, будет ли возможность для перехода, смогу ли я там быть быстрым.

Но главное, мне пришлось бы проститься с IndyCar, а я вырос, мечтая здесь выступать. Я не рос поклонником Формулы 1, по правде сказать до 12-13 лет я вообще не смотрел Ф1, а гонки IndyCar я смотрел сколько себя помню.

Конечно, мне бы хотелось попробовать себя и Формуле 1. Но есть много всего, что мне хотелось бы попробовать и что невозможно совместить с выступлениями в IndyCar. Например, NASCAR, IMSA или «24 часа Ле-Мана».