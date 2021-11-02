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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Херес стал первым запасным Гран При 2022 года

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Испания надеется на два этапа Ф1 в следующем сезоне

Херес стал первым запасным Гран При 2022 года

Испанская трасса в Хересе может попасть в календарь Формулы 1 на 2022 год. Сейчас она значится первым резервным этапом и получит право принять Гран При, если хоть один другой автодром от своей гонки откажется.

«Мы на первом месте в качестве резерва, – сказал испанской прессе региональный министр туризма Хуан Марин. – Мы можем попасть в календарь, когда какой-то этап отменят».

Такого изменения в календаре сразу же пожелал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо:

«Надеюсь, мы сможем принять две гонки в Испании. Так уже было раньше с Валенсией и Барселоной. Надеюсь, так и будет».

Отметим, что в последние два года календарь каждый сезон терпит значительные изменения. Этапы в Японии и Австралии не проводились с 2019 года. В чемпионат регулярно попадают запасные трассы, например, дважды подряд состоялся Гран При Турции.

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