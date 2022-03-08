Херес собрался заменить Гран При России

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Трасса в Андалусии подтверждает свое желание провести гонку Формулы 1 в Хересе взамен отмененного Гран При России, пишет Gazetta dello Sport. Ранее из-за событий между Россией и Украиной сначала Формула 1 приняла решение не проводить гонку в Сочи в сентябре этого года, а затем уже FIA прямо запретила проведение в России любых гонок международного уровня.

«В том, что мы готовы заменить Гран При России нет большой новости, – цитирует итальянская газета вице-президента Андалусии Хоана Марина. – Все прекрасно знают, что мы давно хотим принять этап Формулы 1. Полтора года назад мы уже ездили на переговоры в Лондон и тогда договорились с организаторами чемпионата, что в случае непредвиденной отмены одного из этапов мы будем в числе первых кандидатов на замену».

Гран При России был запланирован на 23-25 сентября. В календаре этап расположился между гонками в Монце и Сингапуре. Потому, вероятнее всего, для замены выберут трассу в Европе или в Юго-Восточной Азии.

Помимо Хереса, в качестве кандидатов назывались трассы в Португалии и в Малайзии. Правда, по данным малайзийских СМИ, гонка в Сепанге в 2022 году точно не состоится.