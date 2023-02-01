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Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023

По мнению британского эксперта, как только машина позволит регулярно бороться за победы, семикратный чемпион мира не уступит напарнику без боя

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
, редактор (Нидерланды)
Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023
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На протяжении пяти сезонов, что за Mercedes выступал Валттери Боттас, в команде по сути не было внутренней конкуренции: Льюис Хэмилтон почти всегда обгонял напарника, а в редких случаях, когда финн оказывался впереди, его одергивала команда. 

Однако с приходом перед сезоном-2022 Джорджа Расселла картина стала совсем иной. Молодой пилот не уступал титулованному партнеру по команде и в итоге смог принести Mercedes единственную победу в сезоне. Он закончил чемпионат на 35 очков и две позиции выше Льюиса. 

Однако многие в паддоке уверены, что такая ситуация обусловлена прежде всего тем, что Хэмилтону было неинтересно выкладываться за рулем машины, которая неспособна угнаться за Red Bull и Ferrari. Бывший пилот и популярный эксперт Джонни Херберт поделился своим мнением по этому поводу. 

«В начале прошлого сезона Льюис чувствовал разочарование, – объяснил британец онлайн-изданию Total-Motorsport. – Он знал, что машина просто недостаточно хороша. Как по мне, из-за этого у него не было нужного психологического настроя.

Семикратный чемпион мотивирован, только когда бьется за восьмой титул – тот, что ускользнул от него в последний момент [в концовке чемпионата-21]». 

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Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, Mercedes AMG

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Херберт продолжил: «Сейчас у Льюиса есть возможность хорошо подготовиться к новому чемпионату как физически, так и психологически. И для него даже хорошо, что Джордж оказался таким непростым соперником. Здорово, когда у тебя сильный напарник, это заставляет выкладываться по полной. Надо сразу показывать свой максимум».

Прежде Хэмилтон всего дважды за карьеру уступал партнерам по команде – Дженсону Баттону с 2011 году и Нико Росбергу в 2016-м.

«Льюис привык к тому, что именно он – быстрейший гонщик в команде, – объяснил эксперт. – Но сейчас конец его карьеры уже не за горами. Когда становишься старше, биться с молодыми и голодными до успеха пилотами становится все сложнее. И в какой-то момент ты понимаешь, что пришло время передавать им эстафету. 

Но все же, я удивлюсь, если это произойдет с Льюисом уже в предстоящем сезоне. Напротив, я ожидаю острейшей дуэли с Джорджем, который тоже нацелен всеми силами обогнать напарника. 

Могу сказать, что в этот раз Льюис точно не уступит без боя. И все в предвкушении их противостояния».

Недавно телеканал Sky Sports объявил, что не станет продлевать контракт с Хербертом на 2023 год. 

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