Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023
По мнению британского эксперта, как только машина позволит регулярно бороться за победы, семикратный чемпион мира не уступит напарнику без боя
На протяжении пяти сезонов, что за Mercedes выступал Валттери Боттас, в команде по сути не было внутренней конкуренции: Льюис Хэмилтон почти всегда обгонял напарника, а в редких случаях, когда финн оказывался впереди, его одергивала команда.
Однако с приходом перед сезоном-2022 Джорджа Расселла картина стала совсем иной. Молодой пилот не уступал титулованному партнеру по команде и в итоге смог принести Mercedes единственную победу в сезоне. Он закончил чемпионат на 35 очков и две позиции выше Льюиса.
Однако многие в паддоке уверены, что такая ситуация обусловлена прежде всего тем, что Хэмилтону было неинтересно выкладываться за рулем машины, которая неспособна угнаться за Red Bull и Ferrari. Бывший пилот и популярный эксперт Джонни Херберт поделился своим мнением по этому поводу.
«В начале прошлого сезона Льюис чувствовал разочарование, – объяснил британец онлайн-изданию Total-Motorsport. – Он знал, что машина просто недостаточно хороша. Как по мне, из-за этого у него не было нужного психологического настроя.
Семикратный чемпион мотивирован, только когда бьется за восьмой титул – тот, что ускользнул от него в последний момент [в концовке чемпионата-21]».
Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, Mercedes AMG
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Херберт продолжил: «Сейчас у Льюиса есть возможность хорошо подготовиться к новому чемпионату как физически, так и психологически. И для него даже хорошо, что Джордж оказался таким непростым соперником. Здорово, когда у тебя сильный напарник, это заставляет выкладываться по полной. Надо сразу показывать свой максимум».
Прежде Хэмилтон всего дважды за карьеру уступал партнерам по команде – Дженсону Баттону с 2011 году и Нико Росбергу в 2016-м.
«Льюис привык к тому, что именно он – быстрейший гонщик в команде, – объяснил эксперт. – Но сейчас конец его карьеры уже не за горами. Когда становишься старше, биться с молодыми и голодными до успеха пилотами становится все сложнее. И в какой-то момент ты понимаешь, что пришло время передавать им эстафету.
Но все же, я удивлюсь, если это произойдет с Льюисом уже в предстоящем сезоне. Напротив, я ожидаю острейшей дуэли с Джорджем, который тоже нацелен всеми силами обогнать напарника.
Могу сказать, что в этот раз Льюис точно не уступит без боя. И все в предвкушении их противостояния».
Недавно телеканал Sky Sports объявил, что не станет продлевать контракт с Хербертом на 2023 год.
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