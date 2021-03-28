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Формула 1 / Новость

Херберт предсказал возвращение Гасли в Red Bull в 2022 году

Автор:
Соавтор:
Oleg Karpow

По мнению бывшего гонщика, успехи Пьера Гасли в AlphaTauri позволят ему вновь оказаться в «старшей» команде

Херберт предсказал возвращение Гасли в Red Bull в 2022 году

Получив свой шанс в Red Bull Racing в 2019 году, Гасли не сумел использовать его – француз уступал лидеру «Быков» Максу Ферстаппену, и по ходу летнего перерыва большие боссы провели рокировку, отправив его назад в Toro Rosso в обмен на Алекса Элбона. 

С тех пор Гасли гоняется за команду из Фаэнцы, где ощутимо прибавил. Главным его успехом стал, конечно же, выигранный прошлой осенью Гран При Италии. 

Несмотря на это, при выборе состава Red Bull на сезон-21 Кристиан Хорнер с Хельмутом Марко предпочли пригласить Серхио Переса, а Гасли оставить в «младшей» команде. 

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Победитель трех гонок Ф1 Джонни Херьерт уверен, что нынешняя форма Пьера столь хороша, что он является для Red Bull весьма вероятным выбором на будущий сезон – особенно в свете слухов о переходе Макса в Mercedes. 

«Полагаю, та история [увольнения из Red Bull летом 2019-го] слегка ошеломила его, – объяснил британский эксперт. – Тогда он не смог справиться с прессингом. Ты порой не учитываешь, что в большой команде все совершенно иначе. Ожидания тоже выше. В его случае это не сработало.

Но Пьер – хороший гонщик. Он едет умно, использует голову. Это очень важно, если ты в топ-команде. Но надо уметь справляться с ожиданиями. Сейчас я вижу, что ему это по силам».  

Джонни добавил: «Он должен обыгрывать [Юки] Цуноду. Если делать это постоянно, то все в Red Bull обязательно заметят такие результаты. В этом его работа». 

Говоря о шансах Серхио Переса закрепиться в Милтон-Кинсе, Херберт добавил: «Весь вопрос в том, как он справится с давлением.  

Думаю, все мы знаем, каким порой может быть Хельмут Марко. Да, в прошлом году он проявил удивительное терпение по отношению к Алексу [Элбону]. Но Марко бывает и другим, ему ничего не стоит сказать: "Ты не справляешься. Свободен". Впрочем, сейчас у Марко есть не так много доступных кандидатов, как он привык иметь».

По мнению Херберта, Перес прекрасно понимает ситуацию. В начале карьеры у мексиканца уже был сезон в McLaren, но тогда он не сумел проявить себя. Теперь, спустя без малого десяток лет, Серхио не должен повторить прежних ошибок. 

«Тот опыт в McLaren научил его, какого это – выступать в топ-команде», – подчеркнул 56-летний британец. 

Он добавил: «После этого Серхио обрел зрелость в Racing Point, смог разобраться с тем, как сохранять в Ф1 ту расслабленность, которая всегда была его отличительной чертой.  

Теперь нам осталось посмотреть, сможет ли он навязать борьбу Максу. Речь идет о борьбе на протяжении всего сезона. И это обещает быть очень интересной историей.

Что будет, если у него не выйдет? Решатся ли они вернуть Пьера? Он остается частью Red Bull. Полагаю, они могут дать ему еще один шанс

И все же, пока все в руках Серхио. Думаю, он справится, так как за последние годы стал гораздо сильнее. Кроме того, он теперь победитель гонки. А это сразу выводит пилота на новый уровень».

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Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Пьер Гасли
Команды Red Bull Racing
Автор Штефан Элен

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