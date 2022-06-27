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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Херберт предсказал отчисление Стролла из Aston Martin

По мнению бывшего гонщика, рано или поздно хозяину AMR Лоуренсу Строллу придется делать непростой выбор в отношении своего сына

Кемаль Шенгюл
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Херберт предсказал отчисление Стролла из Aston Martin
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Канадец Лэнс Стролл пришел в Ф1 в 2017 году, выступал за Williams и Racing Point, трижды поднимался на подиум. Гонщику порой недоставало стабильности, но в хорошие дни он был действительно быстр и проводил сильные гонки. 

Однако после того, как Racing Point была преобразована в Aston Martin, а напарником Стролла стал титулованный Себастьян Феттель, Лэнсу куда реже удается напоминать о себе. В прошлом сезоне он ни разу не финишировал выше шестого места, в нынешнем пока даже не смог заехать в первую восьмерку. 

По мнению эксперта Sky Sports и победителя трех Гран При Джонни Херберта, на нынешней стадии развития Aston Martin владельцу команды Лоуренсу Строллу стоит всерьез задуматься о том, чтобы заменить своего сына другим гонщиком.

«В последнее время у Лэнса все больше сложностей, – объяснил 58-летний Херберт. – Если он не сможет прибавить, думаю, в какой-то момент Лоуренс должен будет сказать ему: "Я дал тебе шанс, но из него ничего не получилось. Так что мы должны принять решение в интересах команды".

В какой-то момент это случится. Не могу сказать, когда именно, но сейчас все в руках Лэнса. Все зависит от того, сможет ли он справляться с работой так, как должен – и если да, то по силам ли ему добиваться этого регулярно.

Но пока все выглядит не особенно здорово».

В квалификациях нынешнего сезона Строллу-младшему всего раз удалось опередить Феттеля. Из тех гонок, где пилоты Aston Martin финишировали вдвоем, канадец превзошел напарника только на недавнем домашнем этапе в Монреале. 

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