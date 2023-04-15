Херберт объяснил, что помогает Расселлу обгонять Хэмилтона

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Джордж Расселл пришел в Mercedes перед сезоном 2022 года и с первой попытки смог переиграть своего звездного напарника Льюиса Хэмилтона. Он принес команде единственную победу и завершил чемпионат четвертым по очкам, тогда как обладатель семи титулов остался только шестым.

В новом сезоне Расселл пока не уступил Хэмилтону ни в одной из квалификаций, хотя из-за поломки в Мельбурне пока отстает от партнера по команде в общем зачете.

Победитель трех Гран При и эксперт Джонни Херберт предложил свою точку зрения на то, почему внутрикомандная дуэль складывается для Льюиса столь сложно.

«Главная разница в том, что большинство гонщиков молодого поколения имеют навык, с которым у Льюиса никогда особенно не ладилось, – объяснил 58-летний британец в интервью для газеты London Evening Standard. – Молодежь тратит все свои силы на симулятор. Это дает им своего рода шестое чувство.

Так что Джорд навязывает Льюису серьезную борьбу и оказывает на него нешуточное давление. И на подходящей машине он [Расселл], думаю, не уступит Максу Ферстаппену. Это же, к слову, относится и к Ландо Норрису».

Хэмилтон всегда говорил, что недолюбливает работу на симуляторе.

«Я использую его крайне редко, – отмечал он в 2020 году. – Я не чувствую, что получаю от этого какую-то пользу.

Есть позитив, когда ты можешь погонять с друзьями в онлайне, но и только».