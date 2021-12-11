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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Херберт попробовал устроить переговоры Макса и Льюиса. Ему отказали

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Соавтор:
Том Ховард
, News editor

Экс-пилот и телекомментатор предложил провести перед гонкой в Абу-Даби переговоры двух претендентов на титул, но идея никому не понравилась

Херберт попробовал устроить переговоры Макса и Льюиса. Ему отказали

Экс-пилот Формулы 1 Джонни Херберт сейчас входит в телевизионную бригаду Sky Sports и пользуется уважением в паддоке. В преддверии финальной гонки нынешнего сезона, которая назовет имя нового чемпиона мира, 57-летний британец выдвинул идею о том, что в воскресенье утром Максу и Льюису стоит встретиться и обсудить в присутствии руководителя гонок Ф1 Майкла Маси главные вопросы, которые позволят избежать скандалов и противоречий – или хотя бы снизить их вероятность.  

Херберт признал, что поговорил с гонщиками и понял, что его идее не суждено стать реальностью. Одной из причин он назвал последние высказывания главы Red Bull Racing Кристиана Хорнера. 

Говоря о реакции пилотов, Джонни отметил: «Они обязательно взяли бы с собой [боссов команд] Кристиана и Тото, но дело в том, что в последнее время высказывания Кристиана выражают неуважение к Льюису, Тото, Формуле 1 и Маси». 

Херберт добавил, что ему самому очень не нравится происходящее, но «движение в этом направлении продолжается».

При этом сами пилоты в кои-то веки сошлись в взглядах, говоря об отношении к возможной встрече. «Думаю, нам это ни к чему, – объяснил Ферстаппен. – Разумеется, я нацелен сделать все возможное, чтобы стать чемпионом мира. Но мы целый год сражались друг с другом и подарили всем классное шоу. Надеюсь, здесь будет то же самое».

Хэмилтон добавил: «Макс прав, у нас было много хороших гонок и несколько столкновений. Надеюсь, мы сделали из этого выводы и теперь смотрим в будущее». 

Кристиан Хорнер также не увидел смысла в переговорах: «Нет никакой разницы между этой гонкой и теми 21, что уже прошли. Возможно, нам стоило бы о чем-то поговорить после Сильверстоуна».

В преддверии этапа на «Яс-Марине» Майкл Маси предупредил претендентов на титул, что в случае форс-мажора возможен сценарий, при котором у кого-то из пилотов даже отберут очки. 

Хорнер прокомментировал это высказывание: «Мы ожидаем, что во всех гонках ко всем пилотам будут применяться одни и те же правила. Нельзя внезапно менять порядок между Гран При. Всем гонщикам известны правила, и я уверен, что FIA будет действовать прозрачно и соблюдать принципы равенства, как это было прежде».

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