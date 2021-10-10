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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел

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Пилот McLaren рассказал о том, почему выбрал альтернативную тактику, и что она ему дала

Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел

Если не считать экспериментального круга Себатьсяна Феттеля на шинах Soft, все пилоты проехали гонку на влажной трассе, используя промежуточную резину. За исключением Эстебана Окона, все совершили по пит-стопу, сменив старые шины на новые.

Большинство совершило пит-стоп примерно на середине дистанции. Некоторые, как Льюис Хэмилтон, старались тянуть до последнего, но все равно были вынуждены провести поздние пит-стопы. В Mercedes позже назвали это ошибкой. Глава команды Тото Вольф и сам Хэмилтон предположили, что, возможно, стоило напротив быть первыми, чтобы на свежих шинах и вне трафика проехать несколько быстрых кругов и опередить соперников.

Однако на деле первым в боксы отправился стартовавший с конца решетки Даниэль Риккардо. И вот что он позднее рассказал об этом опыте.

«Не хочу сказать, что ранний пит-стоп был безумием, но мы действовали отчаянно, желая попробовать хоть что-то, – сказал Риккардо, который финишировал только 13-м. – Я оказался позади Расселла, провел там много кругов, кажется десять, и ничего не мог поделать, чтобы его обогнать. И когда команда предложила поставить мне свежие шины, я не стал возражать.

Позади других машин мой болид терял сцепление передних колес с трассой, я просто убивал свои шины, и мы решили, что если я после пит-стопа вернусь на свободный участок трассы, то смогу прибавить и отыграть время. Нам было нечего терять, а так я хотя бы мог дать ценную информацию для Ландо Норриса, который ехал впереди.

И вот я вернулся на трассу на свежих шинах вне траффика, думая, что буду быстрым, но нет. Поначалу шины требовали обкатки, а когда это произошло, у меня получилось проехать круга четыре с хорошей скоростью. Я уж было начал улыбаться, но вскоре сцепление опять ухудшилось. Последние 10 кругов были ужасны, передние шины вообще потеряли сцепление. Когда я финишировал и взглянул на них, то увидел обнажившийся корд».

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