Хэму стоило сменить шины первым? Риккардо так сделал и пожалел
Пилот McLaren рассказал о том, почему выбрал альтернативную тактику, и что она ему дала
Если не считать экспериментального круга Себатьсяна Феттеля на шинах Soft, все пилоты проехали гонку на влажной трассе, используя промежуточную резину. За исключением Эстебана Окона, все совершили по пит-стопу, сменив старые шины на новые.
Большинство совершило пит-стоп примерно на середине дистанции. Некоторые, как Льюис Хэмилтон, старались тянуть до последнего, но все равно были вынуждены провести поздние пит-стопы. В Mercedes позже назвали это ошибкой. Глава команды Тото Вольф и сам Хэмилтон предположили, что, возможно, стоило напротив быть первыми, чтобы на свежих шинах и вне трафика проехать несколько быстрых кругов и опередить соперников.
Однако на деле первым в боксы отправился стартовавший с конца решетки Даниэль Риккардо. И вот что он позднее рассказал об этом опыте.
«Не хочу сказать, что ранний пит-стоп был безумием, но мы действовали отчаянно, желая попробовать хоть что-то, – сказал Риккардо, который финишировал только 13-м. – Я оказался позади Расселла, провел там много кругов, кажется десять, и ничего не мог поделать, чтобы его обогнать. И когда команда предложила поставить мне свежие шины, я не стал возражать.
Позади других машин мой болид терял сцепление передних колес с трассой, я просто убивал свои шины, и мы решили, что если я после пит-стопа вернусь на свободный участок трассы, то смогу прибавить и отыграть время. Нам было нечего терять, а так я хотя бы мог дать ценную информацию для Ландо Норриса, который ехал впереди.
И вот я вернулся на трассу на свежих шинах вне траффика, думая, что буду быстрым, но нет. Поначалу шины требовали обкатки, а когда это произошло, у меня получилось проехать круга четыре с хорошей скоростью. Я уж было начал улыбаться, но вскоре сцепление опять ухудшилось. Последние 10 кругов были ужасны, передние шины вообще потеряли сцепление. Когда я финишировал и взглянул на них, то увидел обнажившийся корд».