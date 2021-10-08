Хэму сменили мотор в надежде, что он повторит подвиг 2006 года

Льюис Хэмилтон потеряет 10 позиций на трассе Гран При Турции из-за замены двигателя внутреннего сгорания в силовой установке. Ранее команда не исключала такой возможности на одном из этапов, а теперь главный инженер Mercedes Эндрю Щовлин объяснил, почему была выбрана именно Турция. И припомнил гонку 15-летней давности.

Тогда Льюис Хэмилтон, выступавший еще в серии GP2, из-за разворота именно на этой турецкой трассе оказался 19-м, но смог совершить множество обгонов, на последнем круге пробившись на второе место.

«Мы моделировали все гонки до конца года и старались найти баланс между возможным штрафом и риском схода из-за отказа, – пояснил Шовлин в эфире телеканала Sky. – И конечно технический сход для нас хуже любого штрафа.

Также мы учитывали деградацию силовых установок. Даже оставаясь надежными, двигатели от гонки к гонке теряют небольшую часть своей мощности. И наши подсчеты показали, что от потери 10 мест на старте мы потеряем меньше, чем от поломки силовой установки, или от старта со старым двигателем, мощность которого уже не та. В конце концов потеря 10 позиций не так страшна, как старт с конца решетки.

Есть ли шанс прорваться? Сложно сказать. А есть шанс для Льюиса победить, стартуя с поула? Мы все же не теряем надежду на победу. На этой трассе сложно обгонять, но вспомните тот потрясающий прорыв Хэмилтона, который он провел здесь в 2006 году еще в чемпионате GP2!».

Шовлина также спросили о возможных заменах других элементов силовой установки. Он ответил только в перспективе турецкого этапа:

«Вряд-ли нас ждет замена еще одного элемента силовой установки в этот уик-энд. Так что мы довольны принятым решением», – сказал главный инженер Mercedes.