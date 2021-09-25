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Формула 1 / Гран При России Новости

Хэмилтон признал аварию с Максом неизбежной частью гонок

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По словам пилота Mercedes, они с Ферстаппеном похожи в стремлении никогда не сдаваться

Хэмилтон признал аварию с Максом неизбежной частью гонок

Прошедший Гран При Италии запомнился столкновением Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, в которым виновным признали пилота Red Bull. Сам Ферстаппен не согласился со своей виной, назвав произошедшее гоночным инцидентом.

Хэмилтон после аварии поддержал штраф для Ферстаппена, однако спустя я две недели признал: такие столкновения в гонках неизбежны.

«У меня всегда были соперники, которые хотели меня победить, – цитирует Хэмилтона голландское издание Telegraaf. – Я много лет остаюсь впереди, я часто лидировал в чемпионатах еще до прихода в Формулу 1.

Макс никогда не сдается, но и я никогда не сдаюсь. Я видел многих пилотов с таким же отношением к делу. Кто-то из них просто оказывался умнее других. В конце концов чемпионат является марафоном, а не спринтерской гонкой.

Но публике нравятся столкновения характеров. В этом плане инциденты являются неизбежной частью нашего спорта. Я думаю мы оба готовы отмотать назад и продолжить борьбу. По крайней мере пока мы остаемся целы».

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