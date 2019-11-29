Хэмилтону вернули чемпионскую «единичку» – но всего на пару кругов

С 2014 года за каждым гонщиком Ф1 закреплен определенный номер, однако чемпион мира получает право выступать под номером 1 по ходу всего сезона, защищая титул. Льюис Хэмилтон, который после введения того правила выиграл пять чемпионатов, всегда отказывался от этой возможности и выступал под своим номером 44.

Впервые на машине Льюиса чемпионская «единичка» появилась в первой тренировке на Гран При Абу-Даби в 2018 году, а снова вернулась на носовой обтекатель его Mercedes в 2019-м – с ней он проехал несколько кругов. При этом на капоте оставался номер 44.

Примечательно, что замена произошла в 13:44 (1.44 PM) по местному времени – команда подтвердила, что это лишь удивительное совпадение.

В середине тренировки «единичку» убрали с машины, заменив обратно на традиционный номер британца.