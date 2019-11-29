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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Хэмилтону вернули чемпионскую «единичку» – но всего на пару кругов

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Хэмилтону вернули чемпионскую «единичку» – но всего на пару кругов
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29 нояб. 2019 г., 11:26

По ходу первой тренировки в Абу-Даби на машине Льюиса Хэмилтона некоторое время можно было увидеть номер 1.

С 2014 года за каждым гонщиком Ф1 закреплен определенный номер, однако чемпион мира получает право выступать под номером 1 по ходу всего сезона, защищая титул. Льюис Хэмилтон, который после введения того правила выиграл пять чемпионатов, всегда отказывался от этой возможности и выступал под своим номером 44.

Впервые на машине Льюиса чемпионская «единичка» появилась в первой тренировке на Гран При Абу-Даби в 2018 году, а снова вернулась на носовой обтекатель его Mercedes в 2019-м – с ней он проехал несколько кругов. При этом на капоте оставался номер 44.

Примечательно, что замена произошла в 13:44 (1.44 PM)  по местному времени – команда подтвердила, что это лишь удивительное совпадение.

В середине тренировки «единичку» убрали с машины, заменив обратно на традиционный номер британца.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Денис Буденков

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