Хэмилтону вернули чемпионскую «единичку» – но всего на пару кругов
По ходу первой тренировки в Абу-Даби на машине Льюиса Хэмилтона некоторое время можно было увидеть номер 1.
С 2014 года за каждым гонщиком Ф1 закреплен определенный номер, однако чемпион мира получает право выступать под номером 1 по ходу всего сезона, защищая титул. Льюис Хэмилтон, который после введения того правила выиграл пять чемпионатов, всегда отказывался от этой возможности и выступал под своим номером 44.
Впервые на машине Льюиса чемпионская «единичка» появилась в первой тренировке на Гран При Абу-Даби в 2018 году, а снова вернулась на носовой обтекатель его Mercedes в 2019-м – с ней он проехал несколько кругов. При этом на капоте оставался номер 44.
Примечательно, что замена произошла в 13:44 (1.44 PM) по местному времени – команда подтвердила, что это лишь удивительное совпадение.
В середине тренировки «единичку» убрали с машины, заменив обратно на традиционный номер британца.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Хэмилтону вернули чемпионскую «единичку» – но всего на пару кругов
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