Хэмилтону посоветовали еще раз поменять мотор

Льюис Хэмилтон получил новый двигатель внутреннего сгорания на Гран При Бразилии и выиграл гонку, несмотря на штраф. Более того, преимущество британца было столь велико, что его не остановило даже исключение из протокола квалификации, из-за которого в спринте он стартовал 20-м, а в основной гонке 10-м.

В Mercedes уверяют, что бразильская замена была для Хэмилтона последней и до конца сезона он новых моторов не получит. Но бывший пилот Ф1 и эксперт Sky Sports Мартин Брандл считает, что команде стоит задуматься о еще одной замене на каком-то из трех оставшихся этапов.

«При том, что отрыв сократился до 14 очков, борьба за титул продлится как минимум до саудовского этапа, – сказал Брандл. – Учитывая такую форму, Mercedes стоит подумать про еще одну замену ДВС для финальной разборки.

Штраф в пять мест тут может быть вполне оправдан, учитывая, что [в Бразилии] Льюис обогнал остальные 19 машин, причем как минимум 16 из них дважды».