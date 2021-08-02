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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Хэмилтону помешал в Венгрии прошлогодний Covid

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам пилота Mercedes, на его выступлении в Будапеште сказались последствия перенесенного в конце 2020-го заболевания

Хэмилтону помешал в Венгрии прошлогодний Covid

Чемпион мира выглядел очень уставшим после венгерской гонки, а на подиуме, по собственным словам, даже испытал легкое головокружение.

Он отложил все медиа-сессии и прямо после награждения отправился к доктору Mercedes. Чуть позже, почувствовав себя лучше, британец принял участие в пресс-конференции FIA и дал телеинтервью.

Оценивая эту ситуацию, Льюис признал, что в Венгрии чувствовал себя не в своей тарелке.

«Я очень измотан, – сказал он. – У меня никогда не было такого странного состояния на подиуме. Голова кружилась, перед глазами все плыло. Знаете, я весь год веду борьбу за здоровье. Стараюсь поддерживать его после того, что произошло в конце прошлого года… И это настоящее сражение».

Хэмилтон подхватил коронавирус в конце 2020-го, побывав в Дубае. Из-за этого гонщику пришлось пропустить Гран При Сахира, а на финале сезона в Абу-Даби он выступил не в полную силу.

«Я никому не говорил, но влияние этой штуки сохраняется, – добавил семикратный чемпион. – Я помню, что происходило во время болезни, и с тех пор перестроил свои тренировки. Уровень усталости изменился, и это реальная проблема.

Я и дальше буду стараться как можно лучше готовиться к выступлениям. Может, дело в количестве жидкости, не знаю. В Сильверстоуне было что-то похожее, но тут все обстояло заметно хуже».

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