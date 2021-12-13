Хэмилтону недоплатят £4 млн за поражение от Ферстаппена

Контакт Льюиса Хэмилтона в Mercedes предусматривает годовую зарплату в 40 миллионов фунтов стерлингов и еще 4 миллиона в случае победы в чемпионате, пишет британский таблоид The Sun. После поражения от Макса Ферстаппена в финале чемпионата, который прошел в Абу-Даби, на последние 4 миллиона Хэмилтон рассчитывать не может.

При этом остальные сотрудники Mercedes все равно получат бонусы, так как команда выиграла Кубок конструкторов. Суммы будут отличаться в зависимости от должности, но составят не менее 10 тысяч фунтов для каждого.

Напомним, что по итогам сезона все команды получают призовые за счет прибыли чемпионата. Однако размер призовых прямо зависит от места в зачете конструкторов. Таким образом очевидно, что бонусы сотрудникам команды будут выплачены именно за счет того, что Mercedes получит от организаторов чемпионата больше всего денег.