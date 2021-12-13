Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ферстаппен подтвердил смену номера в 2022 году Следующая / Шинные тесты Ф1: список пилотов (в нем нет Хэмилтона)
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Хэмилтону недоплатят £4 млн за поражение от Ферстаппена

Автор:
, Редактор

При этом каждый член команды получит минимум по 10 тысяч фунтов стерлингов

Хэмилтону недоплатят £4 млн за поражение от Ферстаппена

Контакт Льюиса Хэмилтона в Mercedes предусматривает годовую зарплату в 40 миллионов фунтов стерлингов и еще 4 миллиона в случае победы в чемпионате, пишет британский таблоид The Sun. После поражения от Макса Ферстаппена в финале чемпионата, который прошел в Абу-Даби, на последние 4 миллиона Хэмилтон рассчитывать не может.

При этом остальные сотрудники Mercedes все равно получат бонусы, так как команда выиграла Кубок конструкторов. Суммы будут отличаться в зависимости от должности, но составят не менее 10 тысяч фунтов для каждого.

Напомним, что по итогам сезона все команды получают призовые за счет прибыли чемпионата. Однако размер призовых прямо зависит от места в зачете конструкторов. Таким образом очевидно, что бонусы сотрудникам команды будут выплачены именно за счет того, что Mercedes получит от организаторов чемпионата больше всего денег.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Ферстаппен подтвердил смену номера в 2022 году
Предыдущая новость

Ферстаппен подтвердил смену номера в 2022 году
Следующая новость

Шинные тесты Ф1: список пилотов (в нем нет Хэмилтона)

Шинные тесты Ф1: список пилотов (в нем нет Хэмилтона)
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Ферстаппен подтвердил смену номера в 2022 году
Формула 1

Ферстаппен подтвердил смену номера в 2022 году

Хорнер пообещал Петрову пожизненный запас напитка Red Bull Гран При Абу-Даби
Формула 1

Хорнер пообещал Петрову пожизненный запас напитка Red Bull

Почему Хэму не сменили шины в финале гонки? Версия Сироткина Гран При Абу-Даби
Формула 1

Почему Хэму не сменили шины в финале гонки? Версия Сироткина

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Маси, Хэмилтон, Вольф. После Абу-Даби от Джордана досталось всем Гран При Абу-Даби
Формула 1

Маси, Хэмилтон, Вольф. После Абу-Даби от Джордана досталось всем

СМИ: Mercedes откажется от апелляции Гран При Абу-Даби
Формула 1

СМИ: Mercedes откажется от апелляции

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой Гран При Абу-Даби
Формула 1

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой

Самое важное:

Риккардо о дуэли за титул: Подумал, а не обогнать ли мне обоих
Формула 1 Формула 1

Риккардо о дуэли за титул: Подумал, а не обогнать ли мне обоих

Шинные тесты Ф1: список пилотов (в нем нет Хэмилтона)
Формула 1 Формула 1

Шинные тесты Ф1: список пилотов (в нем нет Хэмилтона)

Хэмилтону недоплатят £4 млн за поражение от Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Хэмилтону недоплатят £4 млн за поражение от Ферстаппена

Ферстаппен подтвердил смену номера в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен подтвердил смену номера в 2022 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.