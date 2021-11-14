Хэмилтону назначили денежный штраф за непристегнутый ремень

После победы с десятой стартовой позиции семикратный чемпион был вызван к судьям: те нашли в его действиях нарушение Международного спортивного кодекса. Прегрешение британца состояло в том, что он ослабил ремень безопасности еще до того, как остановил машину на пит-лейне перед церемонией награждения.

В итоге, как мы и предсказывали, Льюису сохранили результат гонки. Он получил штраф в 5 тысяч евро и вчетверо большую сумму в качестве отложенного наказания, которое будет сохраняться до конца 2022 года.

В решении сказано: «Льюис Хэмилтон расстегнул ремни безопасности на круге почета после завершения гонки. Судьи с симпатией отнеслись к его желанию отпраздновать победу, однако расстегивать ремни, когда машина движется, есть фундаментальное нарушение норм безопасности. Для таких машин, даже когда они движутся медленно, скорость все равно является очень высокой для непристегнутого человека.

Кроме того, гонщики Формулы 1 служат примером для участников молодежных серий. Крайне важно, чтобы молодые спортсмены понимали важность использования устройств безопасности на протяжении всего времени за рулем».

Ранее Макса Ферстаппена уже оштрафовали на 50 тысяч евро за прикосновение к машине Хэмилтона в закрытом парке после пятничной квалификации.