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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Хэмилтону на квалификации не хватило мощности

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Хэмилтону на квалификации не хватило мощности
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
17 нояб. 2019 г., 11:48

Многократный чемпион мира остался доволен результатом квалификации – но отметил, что на прямых уступал и завоевавшему поул Максу Ферстаппену, и своим главным соперникам из Ferrari.

Льюис Хэмилтон, на предыдущем этапе чемпионата мира гарантировавший себе шестой чемпионский титул, занял в квалификации Гран При Бразилии 3-е место, отстав от победившего Макса Ферстаппена чуть меньше чем на две десятых секунды. После квалификации пилот Mercedes сообщил, что в целом доволен балансом своей машины – а результаты заезда во многом были предопределены скоростью немецкого болида на прямых.

«Мы в целом выглядели достаточно конкурентоспособными на третьей тренировке, а потом то ли мы что-то потеряли, то ли соперники отыграли, – рассказал Хэмилтон журналистам после завершения квалификации. – В любом случае я рад, что смог хотя бы вклиниться между двух Ferrari. Я выложился для этого на полную.

Последний круг был просто отличным: машина управлялась здорово – вряд ли мы могли добиться чего-то большего. Но нам не хватало скорости на прямых. Я подозреваю, мы просто отстаем от других топ-команд по мощности мотора. Именно на этом мы теряем больше всего времени».

Шестикратный чемпион мира понадеялся, что в гонке на руку Mercedes сыграет возможность лучше конкурентов беречь шины – и в то же самое время заявил, что уже решенный вопрос с титулом позволяет ему быть агрессивнее в борьбе за победу в гонке.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Квалификация
Автор Джонатан Нобл

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