Хэмилтону на квалификации не хватило мощности
Многократный чемпион мира остался доволен результатом квалификации – но отметил, что на прямых уступал и завоевавшему поул Максу Ферстаппену, и своим главным соперникам из Ferrari.
Льюис Хэмилтон, на предыдущем этапе чемпионата мира гарантировавший себе шестой чемпионский титул, занял в квалификации Гран При Бразилии 3-е место, отстав от победившего Макса Ферстаппена чуть меньше чем на две десятых секунды. После квалификации пилот Mercedes сообщил, что в целом доволен балансом своей машины – а результаты заезда во многом были предопределены скоростью немецкого болида на прямых.
«Мы в целом выглядели достаточно конкурентоспособными на третьей тренировке, а потом то ли мы что-то потеряли, то ли соперники отыграли, – рассказал Хэмилтон журналистам после завершения квалификации. – В любом случае я рад, что смог хотя бы вклиниться между двух Ferrari. Я выложился для этого на полную.
Последний круг был просто отличным: машина управлялась здорово – вряд ли мы могли добиться чего-то большего. Но нам не хватало скорости на прямых. Я подозреваю, мы просто отстаем от других топ-команд по мощности мотора. Именно на этом мы теряем больше всего времени».
Шестикратный чемпион мира понадеялся, что в гонке на руку Mercedes сыграет возможность лучше конкурентов беречь шины – и в то же самое время заявил, что уже решенный вопрос с титулом позволяет ему быть агрессивнее в борьбе за победу в гонке.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Джонатан Нобл
Хэмилтону на квалификации не хватило мощности
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