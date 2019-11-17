Хэмилтону на квалификации не хватило мощности

Льюис Хэмилтон, на предыдущем этапе чемпионата мира гарантировавший себе шестой чемпионский титул, занял в квалификации Гран При Бразилии 3-е место, отстав от победившего Макса Ферстаппена чуть меньше чем на две десятых секунды. После квалификации пилот Mercedes сообщил, что в целом доволен балансом своей машины – а результаты заезда во многом были предопределены скоростью немецкого болида на прямых.

«Мы в целом выглядели достаточно конкурентоспособными на третьей тренировке, а потом то ли мы что-то потеряли, то ли соперники отыграли, – рассказал Хэмилтон журналистам после завершения квалификации. – В любом случае я рад, что смог хотя бы вклиниться между двух Ferrari. Я выложился для этого на полную.

Последний круг был просто отличным: машина управлялась здорово – вряд ли мы могли добиться чего-то большего. Но нам не хватало скорости на прямых. Я подозреваю, мы просто отстаем от других топ-команд по мощности мотора. Именно на этом мы теряем больше всего времени».

Шестикратный чемпион мира понадеялся, что в гонке на руку Mercedes сыграет возможность лучше конкурентов беречь шины – и в то же самое время заявил, что уже решенный вопрос с титулом позволяет ему быть агрессивнее в борьбе за победу в гонке.