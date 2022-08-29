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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Хэмилтону может потребоваться новый мотор после аварии в Спа

В Mercedes признались, что допускают сценарий с необходимостью замены – и положенным за это штрафом

Адам Купер
Автор:
Хэмилтону может потребоваться новый мотор после аварии в Спа
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Льюис Хэмилтон столкнулся с Фернандо Алонсо на первом круге Гран При Бельгии, и хотя после этого смог продолжить движение, вскоре остановил машину на обочине по указанию команды.

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На кадрах с бортовых камер других пилотов видно, как из W13 семикратного чемпиона льется какая-то жидкость. Сам Хэм в это время говорит команде по радио, что ощущает повреждения. Спустя 38 секунд после момента жесткого приземления гоночный инженер Питер Бонингтон произносит: «Сбрасывай, убери полную нагрузку. Газ до половины, газ до половины».  

Вскоре последовала новая команда – полностью остановиться. Льюис проехал еще немного в поисках подходящего места, после чего полностью отключил силовую установку. В общей сложности после аварии она проработала 90 секунд. 

Спешность Бонингтона и тот факт, что он несколько раз повторил указание об остановке – вместе с дымом, который все более явно тянулся за Mercedes – позволяют говорить, что какие-то компоненты мотора даже за столь короткий срок могли получить повреждения от перегрева. 

Представитель Mercedes подтвердил Motorsport.com, что двигатель вернут на базу в Бруксуорт для тщательного исследования. Только после этого станет понятно, получится ли использовать его в дальнейшем. Пока в команде назвали ситуацию «определенно вызывающей беспокойство».

Хэмилтон использовал два мотора по ходу первой части чемпионата. Перед этапом в Спа ему установили новый блок внутреннего сгорания. Так как ресурс этой детали составляет примерно семь уик-эндов, можно было рассчитывать, что Льюис без новых замен – и без штрафов за перерасход – сможет выступать до конца сезона. 

Если новый двигатель окажется потерян из-за полученных повреждений, это будет серьезный удар. Сейчас гонщик находится в рамках лимита по всем компонентам силовой установки, но уже не имеет запаса: любая замена неизбежно приведет к потере стартовых позиций.   

В команде рассказали, что два прежних мотора пока исправны. Обычно в Ф1 их используют по пятницам, но для квалификаций и гонок они уже не подходят из-за потери мощности и высокого риска поломки. 

Если с мотором полной ясности пока нет, то картер коробки передач на W13 Льюиса точно не получится использовать в дальнейшем. Однако с ним, как и с набором внутренних деталей, у пилота еще есть возможность замены без штрафа.

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