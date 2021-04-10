Хэмилтону и Феттелю урезали зарплаты, Стролл получает больше Переса

Издание RaceFans опубликовало список зарплат пилотов Формулы 1 в 2021 году со ссылкой на собственные источники. В этом списке оказалось немало интересного.

Во-первых, чемпион мира Льюис Хэмилтон в этом году пошел на сокращение зарплаты. Если верить источнику, то новый однолетний договор принес семикратному чемпиону только 30 млн долларов, при том, что по прежнему соглашению он получал по $ 40 млн в год. Впрочем, это не помешало Хэмилтону остаться самым высокооплачиваемым пилотом чемпионата.

Теперь всего на $ 5 млн от Хэмилтона отстает Макс Ферстаппен, который позапрошлой зимой подписал с Red Bull контракт на $ 25 млн в год.

Тройку самых дорогих гонщиком замыкает Фернандо Алонсо. Вернувшись в Ф1 после двухлетней паузы, испанец сразу получил от Alpine контракт на $ 20 млн.

Существенно снизилась зарплата Себастьяна Феттеля. В прошлом году в Ferrari четырехкратный чемпион получал около $ 30 млн, а теперь в Aston Martin – 15. На снижение, хоть и меньшее, пошел и Даниэль Риккардо. Сменив Renault на McLaren австралиец вместо $ 22 млн стал зарабатывать 15.

Любопытно отметить, что в топ-10 высокооплачиваемых пилотов входит Лэнс Стролл. Сын владельца Aston Martin получает от команды $ 10 млн в год. Столько же платят вице-чемпиону мира Валттери Боттасу и экс-чемпиону мира Кими Райкконену. А, например, бывший напарник Стролла Серхио Перес в этом году в Red Bull получает меньше ($ 8 млн).

Самая маленькая зарплата у новичка чемпионата Юки Цуноды, которому платят $ 500 тысяч в год. Никита Мазепин и Мик Шумахер получают по одному миллиону, так же, как Антонио Джовинации и оба пилота Williams.

Отметим, что эти данные расходятся с теми, что ранее опубликовал таблоид The Sun. По его версии, зарплата Хэмилтона в 2021 году превышает $ 50 млн, а третью по величине зарплату получает Шарль Леклер.

Зарплаты пилотов Формулы 1 в 2021 году:

Пилот Команда Зарплата (в миллионах долларов) Пилот Команда Зарплата 1. Льюис Хэмилтон Mercedes 30 11. Серхио Перес Red Bull 8 2. Макс Ферстаппен Red Bull 25 12-14. Пьер Гасли AlphaTauri 5 3. Фернандо Алонсо Alpine 20 12-14. Ландо Норрис McLaren 5 4-5. Себастьян Феттель Aston Martin 15 12-14. Эстебан Окон Alpine 5 4-5. Даниэль Риккардо McLaren 15 15-19. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1 6. Шарль Леклер Ferrari 12 15-19. Мик Шумахер Haas 1 7-10. Лэнс Стролл Aston Martin 10 15-19. Никита Мазепин Haas 1 7-10. Валттери Боттас Mercedes 10 15-19. Джордж Расселл Williams 1 7-10. Карлос Сайнс Ferrari 10 15-19. Николя Латифи Williams 1 7-10. Кими Райкконен Alfa Romeo 10 20. Юки Цунода AlphaTauri 0,5