Хэмилтону и Феттелю урезали зарплаты, Стролл получает больше Переса
Мазепин получает вдвое больше Цуноды
Издание RaceFans опубликовало список зарплат пилотов Формулы 1 в 2021 году со ссылкой на собственные источники. В этом списке оказалось немало интересного.
Во-первых, чемпион мира Льюис Хэмилтон в этом году пошел на сокращение зарплаты. Если верить источнику, то новый однолетний договор принес семикратному чемпиону только 30 млн долларов, при том, что по прежнему соглашению он получал по $ 40 млн в год. Впрочем, это не помешало Хэмилтону остаться самым высокооплачиваемым пилотом чемпионата.
Теперь всего на $ 5 млн от Хэмилтона отстает Макс Ферстаппен, который позапрошлой зимой подписал с Red Bull контракт на $ 25 млн в год.
Тройку самых дорогих гонщиком замыкает Фернандо Алонсо. Вернувшись в Ф1 после двухлетней паузы, испанец сразу получил от Alpine контракт на $ 20 млн.
Существенно снизилась зарплата Себастьяна Феттеля. В прошлом году в Ferrari четырехкратный чемпион получал около $ 30 млн, а теперь в Aston Martin – 15. На снижение, хоть и меньшее, пошел и Даниэль Риккардо. Сменив Renault на McLaren австралиец вместо $ 22 млн стал зарабатывать 15.
Любопытно отметить, что в топ-10 высокооплачиваемых пилотов входит Лэнс Стролл. Сын владельца Aston Martin получает от команды $ 10 млн в год. Столько же платят вице-чемпиону мира Валттери Боттасу и экс-чемпиону мира Кими Райкконену. А, например, бывший напарник Стролла Серхио Перес в этом году в Red Bull получает меньше ($ 8 млн).
Самая маленькая зарплата у новичка чемпионата Юки Цуноды, которому платят $ 500 тысяч в год. Никита Мазепин и Мик Шумахер получают по одному миллиону, так же, как Антонио Джовинации и оба пилота Williams.
Отметим, что эти данные расходятся с теми, что ранее опубликовал таблоид The Sun. По его версии, зарплата Хэмилтона в 2021 году превышает $ 50 млн, а третью по величине зарплату получает Шарль Леклер.
Зарплаты пилотов Формулы 1 в 2021 году:
|Пилот
|Команда
|Зарплата (в миллионах долларов)
|Пилот
|Команда
|Зарплата
|1. Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|30
|11. Серхио Перес
|Red Bull
|8
|2. Макс Ферстаппен
|Red Bull
|25
|12-14. Пьер Гасли
|AlphaTauri
|5
|3. Фернандо Алонсо
|Alpine
|20
|12-14. Ландо Норрис
|McLaren
|5
|4-5. Себастьян Феттель
|Aston Martin
|15
|12-14. Эстебан Окон
|Alpine
|5
|4-5. Даниэль Риккардо
|McLaren
|15
|15-19. Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|1
|6. Шарль Леклер
|Ferrari
|12
|15-19. Мик Шумахер
|Haas
|1
|7-10. Лэнс Стролл
|Aston Martin
|10
|15-19. Никита Мазепин
|Haas
|1
|7-10. Валттери Боттас
|Mercedes
|10
|15-19. Джордж Расселл
|Williams
|1
|7-10. Карлос Сайнс
|Ferrari
|10
|15-19. Николя Латифи
|Williams
|1
|7-10. Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|10
|20. Юки Цунода
|AlphaTauri
|0,5
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель
|Автор
|Иван Матушкин