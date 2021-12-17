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Формула 1 Новости

Хэмилтону грозит наказание за прогул

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Пилот команды Mercedes не имел права не явиться на церемонию награждения

Хэмилтону грозит наказание за прогул

Решение гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона и главы команды Тото Вольфа не прийти на церемонию награждения Международной автомобильной федерации, которая вчера прошла в Париже, может иметь последствия. Дело в том, что как минимум Хэмилтон был обязан явиться на церемонию, так как он официально является вице-чемпионом Формулы 1. Кроме того, там ему должны были вручить награду как человеку года по версии FIA.

То, что Хэмилтон нарушил правила и что это не осталось незамеченным подтвердил заместитель нового президента FIA Роберт Рид сразу после избрания Моххамеда Бин Сулайема новым главой Федерации.

«Согласно правилам, победитель или призер проходящего под эгидой FIA чемпионата обязан явиться на официальное награждение, – цитирует Рида издание Racingnews365.com. – Мы будем обсуждать этот момент на завтрашней встрече с генеральным секретарем FIA Питером Байером. Это проблема, которая должна быть рассмотрена до Нового года».

Помимо отсутствия Хэмилтона, на церемонии также не были выставлены болиды Mercedes из Формулы Е, в которой команда также одержала победу. Предоставить их должна была именно заводская команда.

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