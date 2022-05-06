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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Хэмилтону дали два Гран При, чтобы убрать пирсинг

FIA согласилась сделать для семикратного чемпиона исключение из правил, но лишь краткосрочное

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Хэмилтону дали два Гран При, чтобы убрать пирсинг
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В Майами возобновилась история противостояние судей Ф1 с пилотами чемпионата. Первые потребовали исполнения инструкций, впервые озвученных еще в Австралии – они касаются запрета на любые украшения, прописанного в Спортивном регламенте. 

Льюис Хэмилтон появился на пятничной пресс-конферешции с тремя часами, восемью кольцами, а также браслетами, цепочками и другими ювелирными изделиями – и назвал эти требования «незначительной мелочью».

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Также свою позицию обозначили другие гонщики – ярче остальных выступил Себастьян Феттель, который натянул поверх комбинезона трусы-боксеры. Нижнее белье теперь тоже стало предметом контроля со стороны FIA. 

Себастьян Феттель, Aston Martin, в трусах поверх комбинезона

Себастьян Феттель, Aston Martin, в трусах поверх комбинезона

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Хэмилтон объяснил, что часть его пирсинга, включая колечко в носу, невозможно удалить без разрушения. Гонщик добавил, что это и другие украшения выполнены из платины, и прежде с ними не было никаких проблем. 

На прямой вопрос, готов ли он к отстранению от выступлений, британец ответил: «Если они запретят мне, тому и быть. У нас есть запасной гонщик».

Как стало известно Motorsport.com, в пятницу Льюис встретился с официальными лицами, представляющими медицинскую комиссию FIA, для обсуждения этого вопроса. 

Руки Льюиса Хэмилтона, Mercedes

Руки Льюиса Хэмилтона, Mercedes

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

По ходу дискуссии семикратному чемпиону мира объяснили, что новые меры не направлены против него лично, и что они соответствуют базовым нормам безопасности. 

Гонщик согласился уже в Майами убрать пирсинг там, где возможно – и получил отсрочку до этапа в Монако для полного приведения своего тела в соответствие регламенту. 

В отчете судей о первоначальной технической инспекции, где теперь проверяют и пирсинг бельем, сказано что у Хэмилтона обнаружено «несоответствие правилам на украшения и нижнее белье в части пирсинга, металлических шейных цепочек или часов». 

Гран При Монако пройдет 27-29 мая. 

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