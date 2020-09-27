Хэмилтону дали десять штрафных секунд
Лидера гонки наказали за тренировку старта в неположенном месте
Судьи Гран При России приняли решение наказать лидера Формулы 1 Льюиса Хэмилтона двумя штрафами по пять секунд каждый, которые предстоит отбыть на пит-стопе.
Хэмилтон наказан за тренировку старта на выезде из пит-лейна в неположенном месте. В целях безопасности это можно делать на строго определенном участке трассы. Судя по радиопереговорам, пилот спросил у команды, можно ли отрепетировать старт чуть дальше и получил утвердительный ответ, после чего дважды сделал это в неположенном месте.
О расследовании действий Хэмилтона стало известно за несколько минут до старта гонки в Сочи. На момент написания этой заметки Хэмилтон лидирует в гонке, опережая Валттери Боттаса менее чем на две секунды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Сергей Иванов