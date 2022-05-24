Хэмилтона заподозрили в прикосновении к крылу Red Bull

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После Гран При Испании появился кадр, на котором видно, как Льюис Хэмилтон предположительно касается заднего крыла болида Red Bull Серхио Переса, когда машина находится в закрытом парке. Это изображение невольно заставляет вспомнить историю с прошлогоднего Гран При Бразилии, где Макс Ферстаппен был оштрафован на 50 тысяч евро за то, что дотронулся до крыла Mercedes.

Кадр был сделан уже после гонки, во время церемонии на подиуме. Хэмилтон в этот момент был вызван в медицинский центр чтобы пройти рутинный анализ на допинг. Судя по всему, в момент, когда был сделан кадр, он как раз возвращался обратно в сопровождении своего физиотерапевта.

На кадре, однако, не совсем четко видно, касается ли Хэмилтон крыла чужого болида или напротив, поднимает руку, чтобы его не задеть.

Не ясно также, в какой именно момент был сделан кадр. После гонки все машины отправляются в закрытый парк, однако затем, после проверок FIA снимает этот режим, и механики отталкивают болиды в боксы. Как правило, это происходит достаточно быстро, но в теории Хэмилтон мог проходить мимо, когда режим закрытого парка уже отменили, но команда еще не успела забрать болид. В таком случае нарушения с его стороны не было.

Прошлогодний штраф Ферстаппена вызвал множество споров в паддоке. Так, в Mercedes вроде бы утверждали, что голландец повредил им крыло (что возможно только при приложении очень большого усилия), а Себастьян Феттель в шутку поинтересовался, дают ли за прикосновения к передним крыльям 50% скидку.

Редакция Motorsport.com направила в FIA запрос на комментарий этого кадра.