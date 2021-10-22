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Формула 1 / Гран При США Новости

Хэмилтона заперли в гостинице. Так он опоздал к журналистам

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Пилот Mercedes прибыл на пресс-конференцию с пятиминутным опозданием

Хэмилтона заперли в гостинице. Так он опоздал к журналистам

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон должен был выступить на пресс-конференции в четверг в американском Остине в паре с Шарлем Леклером. Однако первые пять минут Леклер был вынужден в одиночку отвечать на вопросы журналистов. Хэмилтон (что для него не типично) опоздал более чем на пять минут. И тут же нашел странное объяснение.

«Простите за опоздание, меня в номере заперли, – сказал семикратный чемпион. – Не шучу, честно! Дверь правда не отпиралась! Хочу поприветствовать своих поклонников здесь, особенно из Мексики. Красивейший город!»

Отметим, что штат Техас, где находится Остин, долгое время относился к территории Мексики и лишь в 19-м веке был отвоеван США.

Льюиса также попросили дать прогноз о расстановке сил на остаток сезона. И пилот Mercedes, который сейчас уступает шесть очков Максу Ферстаппену в личном зачете, отказался давать точные какие-либо точные прогнозы.

«Важно стараться победить в каждой из оставшихся гонок. А если не получится, заработать как можно больше очков в каждой из них. Будет еще много моментов, когда мы окажемся на грани. Вот трасса в Мехико традиционно подходит Red Bull. Так что все еще может произойти, не стану прогнозировать», – сказал Хэмилтон.

Дополнительная информация: Люк Смит

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