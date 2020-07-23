Хэмилтона взволновали лесные пожары в России
Действующий чемпион Формулы 1 расстроился из-за масштабного возгорания лесов в Сибири
Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон выразил обеспокоенность из-за лесных пожаров в России. Спортсмен поделился своими чувствами в историях инстаграма. Гонщик разместил там фотографию горящего леса и сопроводил ее эмодзи разбитого сердца.
Запись Хэмилтона оказалась репостом некоммерческой организации Karmagawa, которая регулярно публикует фотографии на общественно-политические темы в своем инстаграме.
Снимок горящих лесов Karmagawa сопроводила текстом, в котором говорится, что в Крастоянсрком крае пожары уничтожили 19 млн гектаров леса. Авторы записи назвали это эквивалентом площади Греции и указали, что лесные пожары бушуют в России с января.
«На протяжении месяцев в Сибири стоит экстремальная жара. В июне температура превысила 100 градусов по Фаренгейту [37 градусов по Цельсию – прим.Motorsport.com], – написано рядом с той фотографией, которую скопировал себе Хэмилтон. – Пожары затронули даже тундру с ее вечной мерзлотой. В этом году она не настолько замерзшая».
Льюис Хэмилтон подписан на организацию Karmagawa. Сейчас на официальном сайте этой организации продаются майки с надписью End Racism, что в переводе значит «Остановите расизм». Майки с такой же надписью надевают гонщики Формулы 1 перед каждым Гран При 2020 года: в таких майках пилоты выходят на стартовую решетку и преклоняют колено в знак солидарности с борьбой против притеснения чернокожего населения.
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