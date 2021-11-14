Действующий чемпион мира пробился к победе с десятой стартовой позиции, однако теперь его ждет объяснение со спортивными комиссарами.

Детали нарушения не уточняются, однако с высокой долей вероятности они касаются действий пилота Mercedes уже после финиша, когда тот расстегнул ремни еще до того, как заехать на пит-лейн.

Заседание началось в 23:00 по московскому времени. Ранее по ходу уик-энда Хэмилтон уже был исключен из результатов пятничной квалификации, так как его автомобиль не прошел техническую инспекцию.

Возможные санкции за нарушение могут включать денежный штраф, баллы Суперлицензии или перестановку на решетке следующей гонки – однако вряд ли они скажутся на итогах прошедшего Гран При.

Дополнение: Хэмилтону назначили денежный штраф за непристегнутый ремень