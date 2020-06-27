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Хэмилтона возмутили слова Экклстоуна о расизме чернокожих

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Хэмилтона возмутили слова Экклстоуна о расизме чернокожих
Автор:
, шеф-редактор
27 июн. 2020 г., 07:11

Действующий чемпион мира разочаровался в бывшем руководителе Формулы 1

Льюис Хэмилтон расстроился из-за позиции Берни Экклстоуна о расизме. 89-летний предприниматель много десятилетий возглавлял Формулу 1. На этом неделе Берни заявил, что среди чернокожих людей расизм более распространен, чем среди белых. Это вызвало негодование единственного чернокожего пилота Ф1.

«Я очень расстроен и разочарован этими комментариями, – написал Льюис Хэмилтон в своем инстаграме. – Берни – человек другого поколения, и это именно в этом проблема: его невежественные слова демонстрируют, как далеко наше общество от подлинного равенства.

Теперь понятно, почему наш спорт ничего не делал для того, чтобы поддержать расовое разнообразие в гонках и никак не реагировал на расистские выпады, от которых я страдал на протяжении всей своей карьеры.

Если человек, который так долго управлял Формулой 1, настолько не понимает, с чем сталкиваются чернокожие люди каждый день, как это может понять хоть кто-то из тех, кто работал под его руководством? Все начинается с головы.

Настало время перемен. Я не перестану создавать инклюзивную среду, которая сделает наш чемпионат пространством равных возможностей для каждого. Мы обязаны создать мир, который обеспечивает равные возможности для меньшинств. И я продолжу использовать собственный голос, чтобы через меня говорили те, у которых нет такой возможности».

Ранее Льюис Хэмилтон публично поддержал демонстрантов, которые скинули в реку статую благотворителя и филантропа Эдварда Колстона. В качестве обоснования для того поступка митингующие и Хэмилтон назвали то, что Колстон был рабовладельцем.

«Мне кажется, нужно начать учить их в школах. Тогда когда они вырастут, они не будут задумываться о таких вещах. Валить статуи – это совершенная глупость, – отреагировал на это Берни Экклстоун. – Статуи нужно оставить на месте. А школьников нужно приводить [к таким монументам] и объяснять, почему стоят эти статуи и насколько неправильно то, что люди крушат монументы».

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Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Берни Экклстоун
Автор Антон Погорельский

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