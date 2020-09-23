Хэмилтона включили в 100 самых влиятельных людей мира

Журнал Time включил Льюиса Хэмилтона в список 100 самых влиятельных людей в мире. Поводом для включения стали спортивные достижения британца, который идет к седьмому титулу чемпиона Формулы 1, а также его усилия в борьбе с расизмом.

В этом году Хэмилтон возглавил антирасистские акции в Ф1. Его включение в список Times прокомментировал темнокожий гонщик из NASCAR Бубба Уоллес.

«Я единственный черный на высшем уровне NASCAR, – сказал Уоллес. – И пример Льюиса, как единственного черного в Ф1, для меня особенно важен. Он показывает, что мы тоже представлены в этом спорте. И то, как он побеждает почти каждую неделю, мотивирует меня.

Его активизм также повлиял на мир. Льюис привлек международное внимание к движению Black Lives Matter через соцсети и этапы Ф1. Его готовность использовать каждую возможность для борьбы с расизмом – пример и вдохновение для всех спортсменов».