Хэмилтона включили в 100 самых влиятельных людей мира
Активность Льюиса в борьбе с расизмом не прошла незамеченной
Журнал Time включил Льюиса Хэмилтона в список 100 самых влиятельных людей в мире. Поводом для включения стали спортивные достижения британца, который идет к седьмому титулу чемпиона Формулы 1, а также его усилия в борьбе с расизмом.
В этом году Хэмилтон возглавил антирасистские акции в Ф1. Его включение в список Times прокомментировал темнокожий гонщик из NASCAR Бубба Уоллес.
«Я единственный черный на высшем уровне NASCAR, – сказал Уоллес. – И пример Льюиса, как единственного черного в Ф1, для меня особенно важен. Он показывает, что мы тоже представлены в этом спорте. И то, как он побеждает почти каждую неделю, мотивирует меня.
Его активизм также повлиял на мир. Льюис привлек международное внимание к движению Black Lives Matter через соцсети и этапы Ф1. Его готовность использовать каждую возможность для борьбы с расизмом – пример и вдохновение для всех спортсменов».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Джонатан Нобл