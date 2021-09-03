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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Хэмилтона в Зандфорте поддержали с помощью самолета

Автор:
, главный редактор

Один из болельщиков пилота потратил почти две тысячи евро на яркий жест в поддержку своего кумира

Хэмилтона в Зандфорте поддержали с помощью самолета

Проходящий в эти выходные Гран При Нидерландов – домашняя гонка Макса Ферстаппена, ведущего борьбу за чемпионский титул с Льюисом Хэмилтоном. Нетрудно догадаться, что абсолютное большинство зрителей на трибунах трассы «Зандфорт» в эти выходные будут поддерживать именно голландца.

Однако британский пилот тоже не остался без поддержки. В пятницу автодром несколько раз облетел легкомоторный самолет, который вез за собой транспарант со словами «Семикратный чемпион мира. Просто здорово. #TEAMLH44». Примечательно, что выражение «Просто здорово» (на английском звучащее как Simply lovely) часто после удачных квалификаций или гонок использует как раз Ферстаппен.

Журналисты британского издания Sun узнали, что самолет был арендован одним из британских поклонников Хэмилтона – жест поддержки своего кумира обошелся болельщику примерно в 1 900 евро.

 

«Это невероятно! – отреагировал сам семикратный чемпион мира на рассказ о самолете с транспарант. – Я так сильно люблю своих фанатов. Так благодарен им за их энтузиазм – и в целом я благодарен всем поклонникам нашего спорта. Здесь все отлично проводят время. И если местные болельщики не очень любят меня – это естественно, ведь я соперничаю с их любимым пилотом. Так что, я не принимаю их негатив близко к сердцу. К тому же, в целом нас здесь отлично принимают. И я надеюсь, что все проведут просто великолепный уик-энд».

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