Хэмилтона в квалификации подвел вертлявый зад

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Неудачное выступление Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран При Саудовской Аравии было вызвано излишним вниманием к уровню сцепления с трассой передних колес. При выборе настроек инженеры Mercedes отталкивались именно от идеальной схемы работы передних шин – а в итоге пилот столкнулся с нестабильным поведением задней части машины. Об этом журналистам вечером в субботу рассказал руководитель команды Тото Вольф.

«Мы активно экспериментировали в попытке найти оптимальные на сегодня настройки, – в частности сказал менеджер. – И при работе с машиной Льюиса были приняты слишком смелые решения. В результате задние покрышки, можно сказать, просто не цеплялись за асфальт. И именно это объясняет столь серьезное отставание по времени.

Разница между темпом двух наших пилотов была не так чтоб очень велика – поскольку разница в настройках не была огромной. Но она была достаточно велика, чтобы иметь столь драматичные последствия: один пилот не смог выйти во второй сегмент, а второй – достаточно уверенно прошел в третий.

В целом с машиной пока все весьма сложно. Мы поставили компактное заднее крыло, с которым аэродинамическое сопротивление ниже. Мы убрали с него закрылок Герни. И все равно этого не хватает, чтобы вывести сопротивление на нужный уровень. Но это – далеко не единственная проблема. Много что на машине не работает как надо, много с чем мы еще не смогли разобраться. Так что, автомобиль сейчас совсем не такой, каким мы его хотели и ожидали увидеть».

Напомним, в первом сегменте квалификации Хэмилтон уступил лучшему времени (которое показал Шарль Леклер на Ferrari) около полутора секунд, а своему напарнику Джорджу Расселлу – больше чем полсекунды. В итоге Расселл показал в квалификации 6-й результат, а семикратный чемпион мира – 16-й. Хэмилтон не смог пройти в квалификации дальше 1-го сегмента впервые с Гран При Бразилии 2017 года (тогда причиной провала стала авария из-за ошибки пилота).

Тем временем Расселл сообщил журналистам, что большой проблемой болида W13 по-прежнему является склонность к т.н. козлению. «Нам все так же приходится сильно поднимать машину, – заявил британец. – Мы знаем, что в отсутствии козления, уменьшив дорожный просвет, сразу же отыграли бы немало времени. Но пока не можем себе позволить опустить болид».

Дополнительной проблемой для чемпионской команды является характер трассы в Джидде: она богата быстрыми участками, где и проявляется неприятный эффект. По словам главного гоночного инженера коллектива Эндрю Шовлина, по ходу пятничных тренировок влияние этого эффекта на поведение машины порой была непредсказуемой.

«Все сложно – в силу того, что мы вынуждены тратить силы, разбираясь с козлением, и из-за этого не можем уделить время другим моментам, – также рассказал Шовлин. – А пилоты не могут полноценно сосредоточиться на пилотаже. У нас не получается нормально работать с настройками, с поиском баланса, так как все силы брошены на эту главную проблему.

Между тем нам по-прежнему не хватает знаний о своем болиде, у нас нет достаточного понимания базовых принципов его работы в разных условиях. И мы вынуждены вносить в настройки весьма серьезные изменения – просто чтобы выявить какие-то закономерности».