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Формула 1 / Новость

Хэмилтона удостоили рыцарского титула

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Хэмилтона удостоили рыцарского титула
Автор:
, Ответственный редактор

Британский премьер Борис Джонсон включил чемпиона Формулы 1 в список тех, кому королева Елизавета II дарует звание сэра

В сложной системе Ордена Британской Империи, которым награждают самых достойных подданных Ее величества, предусмотрено пять степеней. Только обладатели двух высших из них имеют право добавить к своему имени рыцарское звание Сэра. 

В истории Ф1 его удостоились только пять человек: Джек Брэбэм (в 1978 году), Фрэнк Уильямс (1999), Стирлинг Мосс (2000), Джеки Стюарт (2001) и Патрик Хэд (2015).

После того, как Льюис Хэмилтон выиграл в прошедшем сезоне седьмой чемпионский титул и сравнялся с Михаэлем Шумахером, в британской прессе стали активно обсуждать его включение в список кандидатов на присвоение рыцарства по итогам 2020 года. 

Теоретически это возможно, так как Хэмилтон уже является Членом британской империи (MBE) – самое первое звание Ордена было присвоено ему в 2008 году после дебютного титула в Ф1. 

Однако нашлись и те, кто вспомнил, что большую часть налогов гонщик платит вовсе не в британский бюджет.

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Во среду утром газета Daily Mail написала, что премьер-министр Борис Джонсон, который лично утверждает списки тех, кому присвоят почетное звание, включил туда Хэмилтона. По словам источника газеты, Джонсон лично настоял, чтобы Льюис получил награду.

Чтобы избежать вопроса с налогами, имя пилота Mercedes добавили в список дипломатических и иностранных персон. Таким образом, на старт нового сезона Ф1 – если, конечно, новый контракт с командой будет в итоге заключен – выйдет Сэр Льюис Хэмилтон. 

Он станет первым в истории действующим автогонщиком, имеющим рыцарское звание.

 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Александр Кабановский

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