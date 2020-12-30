Хэмилтона удостоили рыцарского титула

В сложной системе Ордена Британской Империи, которым награждают самых достойных подданных Ее величества, предусмотрено пять степеней. Только обладатели двух высших из них имеют право добавить к своему имени рыцарское звание Сэра.

В истории Ф1 его удостоились только пять человек: Джек Брэбэм (в 1978 году), Фрэнк Уильямс (1999), Стирлинг Мосс (2000), Джеки Стюарт (2001) и Патрик Хэд (2015).

После того, как Льюис Хэмилтон выиграл в прошедшем сезоне седьмой чемпионский титул и сравнялся с Михаэлем Шумахером, в британской прессе стали активно обсуждать его включение в список кандидатов на присвоение рыцарства по итогам 2020 года.

Теоретически это возможно, так как Хэмилтон уже является Членом британской империи (MBE) – самое первое звание Ордена было присвоено ему в 2008 году после дебютного титула в Ф1.

Однако нашлись и те, кто вспомнил, что большую часть налогов гонщик платит вовсе не в британский бюджет.

Во среду утром газета Daily Mail написала, что премьер-министр Борис Джонсон, который лично утверждает списки тех, кому присвоят почетное звание, включил туда Хэмилтона. По словам источника газеты, Джонсон лично настоял, чтобы Льюис получил награду.

Чтобы избежать вопроса с налогами, имя пилота Mercedes добавили в список дипломатических и иностранных персон. Таким образом, на старт нового сезона Ф1 – если, конечно, новый контракт с командой будет в итоге заключен – выйдет Сэр Льюис Хэмилтон.

Он станет первым в истории действующим автогонщиком, имеющим рыцарское звание.