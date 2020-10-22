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Формула 1 / Гран При Португалии / Новости

Хэмилтона удивило приглашение Петрова на Гран При в качестве судьи

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Хэмилтона удивило приглашение Петрова на Гран При в качестве судьи
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Высказывания российского гонщика не понравились шестикратному чемпиону мира

После Гран При Тосканы Льюис Хэмилтон поднялся на подиум по итогам гонки в футболке с призывом арестовать полицейских, убивших Брионну Тэйлор. Эта акция стала продолжением кампании Льюиса по борьбе с расизмом в этом году, однако понравилась она далеко не всем. FIA впоследствии даже изменила правила, запретив пилотам облачаться в футболки с лозунгами в ходе церемонии награждения. Одним из тех, кто высказал недоумение по поводу действий Хэмилтона, был Виталий Петров.

«Ты имеешь право высказаться в своих соцсетях или дать интервью, можешь создать какое-то общественное движение, обращаться к правительству, – сказал он в интервью Чемпионату. – Но в самой Формуле-1 всех призывать…

Я думаю, половина зрителей вообще не поняла, чему была посвящена эта футболка, пока им не пояснили. А если кто-то из пилотов признается в нетрадиционной ориентации, будет выходить с радужным флагом и призывать всех становиться геями или к чему-то ещё?»

После этого сам Петров подвергся критике в социальных сетях, а перед началом Гран При Португалии уже Хэмилтона попросили прокомментировать назначение Виталия одним из судей этапа.

В ходе пресс-конференции один из британских журналистов поинтересовался у Льюиса, не удивило ли его, что Петров был включен в судейскую бригаду после высказываний, которые могут противоречить тем посланиям, которые сама Ф1 пытается донести своей публике в этом году по части борьбы с расизмом и в поддержке ЛГБТ-сообщества.

«Я не видел этих цитат полностью, – сказал он. – Вы процитировали часть из них, так что – да: я бы сказал, что это удивительно, что они нанимают человека с подобными представлениям, и того, кто так громко высказывался о вещах, с которыми мы стараемся бороться.

Вам стоило бы задать этот вопрос им [FIA]. Я ничего с этим поделать не могу. Но мы должны бы работать с людьми, которые шагают в ногу со временем, кто понимает, в какой период мы живем, и кто деликатно относится к тому, что нас окружает.

Я не понимаю, чего они пытаются добиться, или почему именно он здесь. Я не думаю, что у них вообще не было других хороших вариантов».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии Билеты
Пилоты Льюис Хэмилтон , Виталий Петров
Автор Олег Карпов

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