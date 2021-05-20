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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Хэмилтона удивил темп Ferrari в Монако

Автор:
, редактор

Действующий чемпион уступил тем, кому не ожидал

Хэмилтона удивил темп Ferrari в Монако

Льюис Хэмилтон завершил четверговые тренировки Гран При Монако с третьим временем, пропустив вперед двух гонщиков Ferrari. Семикратный чемпион мира признался, что для него темп Скудерии оказался сюрпризом.

«Ferrari очень сильны, – сказал Хэмилтон. – Удивительно, что они так прибавили, но это здорово. Значит, будет больше борьбы».

Льюис также отметил, что пока не показал всей скорости в Монако:

«Во-первых, машина никогда не дает тебе всего, что ты хочешь. Куда бы ты ни приехал. Нужно подстроиться, потому что даже как пилот ты делаешь что-то не так, как должен. Ты должен отладить стиль езды. Понять, где атаковать, а где нет.

Думаю, у нас хорошая машина. Мы неплохо прибавили в плане баланса».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Ferrari , Mercedes
Автор Иван Матушкин

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