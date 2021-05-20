Хэмилтона удивил темп Ferrari в Монако

Льюис Хэмилтон завершил четверговые тренировки Гран При Монако с третьим временем, пропустив вперед двух гонщиков Ferrari. Семикратный чемпион мира признался, что для него темп Скудерии оказался сюрпризом.

«Ferrari очень сильны, – сказал Хэмилтон. – Удивительно, что они так прибавили, но это здорово. Значит, будет больше борьбы».

Льюис также отметил, что пока не показал всей скорости в Монако:

«Во-первых, машина никогда не дает тебе всего, что ты хочешь. Куда бы ты ни приехал. Нужно подстроиться, потому что даже как пилот ты делаешь что-то не так, как должен. Ты должен отладить стиль езды. Понять, где атаковать, а где нет.

Думаю, у нас хорошая машина. Мы неплохо прибавили в плане баланса».