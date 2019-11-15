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Формула 1 / Новость

Хэмилтона тронули поздравления от Алонсо и Денниса

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Хэмилтона тронули поздравления от Алонсо и Денниса
Автор:
, редактор
15 нояб. 2019 г., 11:23

Гонщик Mercedes остался благодарен бывшим и нынешним соперникам за признание его заслуг.

На Гран При США Льюис Хэмилтон гарантировал себе шестой титул чемпиона Формулы 1. Победитель получил множество поздравлений, некоторые из которых особенно тронули британца. В частности, он был рад сообщению от бывшего партнера по команде Фернандо Алонсо.

Хэмилтон и Алонсо вместе выступали за McLaren в 2007 году, весь сезон пилоты конфликтовали и в конце года испанец покинул команду. Но давние обиды не помешали ему поздравить Льюиса.

«Я получил сообщение от Фернандо, это восхитительно, – рассказал гонщик Mercedes. – Я был ему очень благодарен. Мы вместе пережили бурю и, честно сказать, я всегда уважал его за достижения и навыки».

Еще одним человеком, с которым Хэмилтон ссорился в Ф1, был бывший босс McLaren Рон Деннис. Но и он поздравил экс-подопечного с титулом.

«Меня очень тронуло сообщение от Рона, – признался Льюис. – Я познакомился с ним, когда мне было 10 лет, и он увидел во мне что-то, чего больше никто не видел, кроме моего отца. Он дал мне шанс показать свои навыки, учиться и расти. Без него я, скорее всего, не попал бы в Ф1. Я бы выпал из борьбы из-за нехватки финансов, меня обошли бы многие, у которых было больше денег. Так что я навеки благодарен Рону и всегда буду чувствовать любовь к нему. И, надеюсь, он чувствует какую-то гордость [за меня]. Он говорил, что горд, и я надеюсь, он чувствует, что его заслуги тут не меньше, чем чьей-то еще».

Также Хэмилтон высоко оценил поздравления от четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«Мной не движет жажда признания, но получать его от других пилотов, особенно таких, как Себ, – большая честь, – сказал британец. – Нас всего 20 пилотов, тех, кто точно знает, как тяжело делать то, что мы делаем. И совсем мало тех, кто знает, как побеждать из года в год. Себ один из них, и потому его поздравления восхитительны».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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