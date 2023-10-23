Хэмилтона с Леклером исключили из протокола Гран При США
Двух пилотов дисквалифицировали за чрезмерный износ контрольной планки под днищем их машин. Среди прочего это значит, что Логан Сарджент впервые в Ф1 заработал очки
После финиша в Остине на Mercedes Льюиса Хэмилтона и Ferrari Шарля Леклера – они финишировали вторым и шестым соответственно – обнаружили повышенный износ контрольной планки.
Уже тогда стало ясно, что обоим едва ли удастся сохранить результаты, а вскоре судьи FIA подтвердили дисквалификацию гонщиков.
В официальном заявлении сказано: «По ходу слушаний обе команды признали, что измерения, проведенные технической бригадой FIA, были правильными. Они объяснили, что высокий износ планки, вероятно, стал результатом сочетания кочковатой трассы и спринтерского формата этапа, из-за которого время на настройку и проверку машин перед гонкой было ограничено.
Судьи отмечают, что ответственность за соответствие автомобиля правилам на протяжении всего соревнования лежит на участнике. В данном конкретном случае задняя часть планки, как указано в отчете технического делегата, находилась за пределами пороговых значений… которые включают в себя допуск на износ.
По этой причине был применен стандартный штраф за нарушение Технического регламента».
Статья 3.5.9 e) гласит, что толщина новой планки должна составлять 10 мм, изношенной – не меньше 9 мм.
Таким образом, второе место в протоколе Гран При перешло к Ландо Норрису, Карлос Сайнс дополнил призовую тройку. Оба пилота Williams смогли подняться в десятку, то есть Логан Сарджент на глазах своих болельщиков заработал первое очко в Ф1.
Обновленные результаты Гран При США (56 кругов)
*пит-стопы
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