Хэмилтона с Леклером исключили из протокола Гран При США

После финиша в Остине на Mercedes Льюиса Хэмилтона и Ferrari Шарля Леклера – они финишировали вторым и шестым соответственно – обнаружили повышенный износ контрольной планки.

Уже тогда стало ясно, что обоим едва ли удастся сохранить результаты, а вскоре судьи FIA подтвердили дисквалификацию гонщиков.

В официальном заявлении сказано: «По ходу слушаний обе команды признали, что измерения, проведенные технической бригадой FIA, были правильными. Они объяснили, что высокий износ планки, вероятно, стал результатом сочетания кочковатой трассы и спринтерского формата этапа, из-за которого время на настройку и проверку машин перед гонкой было ограничено.

Судьи отмечают, что ответственность за соответствие автомобиля правилам на протяжении всего соревнования лежит на участнике. В данном конкретном случае задняя часть планки, как указано в отчете технического делегата, находилась за пределами пороговых значений… которые включают в себя допуск на износ.

По этой причине был применен стандартный штраф за нарушение Технического регламента».

Статья 3.5.9 e) гласит, что толщина новой планки должна составлять 10 мм, изношенной – не меньше 9 мм.

Таким образом, второе место в протоколе Гран При перешло к Ландо Норрису, Карлос Сайнс дополнил призовую тройку. Оба пилота Williams смогли подняться в десятку, то есть Логан Сарджент на глазах своих болельщиков заработал первое очко в Ф1.

Обновленные результаты Гран При США (56 кругов)

Поз. Гонщик / Команда. Машина Время / Отст. П/С* 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 1 ч 35:21.362 2 2 Ландо Норрис McLaren +10.730 2 3 Карлос Сайнс Ferrari +15.134 2 4 Серхио Перес Red Bull Racing +18.460 2 5 Джордж Расселл Mercedes +24.999 2 6 Пьер Гасли Alpine +47.996 2 7 Лэнс Стролл Aston Martin Racing +48.696 2 8 Юки Цунода AlphaTauri +1'14.385 3 9 Алекс Элбон Williams +1'26.714 2 10 Логан Сарджент Williams +1'27.998 2 11 Нико Хюлькенерг Haas F1 Team +1'29.904 2 12 Валттери Боттас Alfa Romeo +1'38.601 2 13 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 1 круг 2 14 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 1 круг 2 15 Даниэль Риккардо AlphaTauri 1 круг 2 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 3 Оскар Пиастри McLaren 1 Эстебан Окон Alpine 1 ДК Льюис Хэмилтон Mercedes +2.225 2 ДК Шарль Леклер Ferrari +24.662 1 *пит-стопы