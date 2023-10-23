Формула 1 Гран При США
Новость

Хэмилтона с Леклером исключили из протокола Гран При США

Двух пилотов дисквалифицировали за чрезмерный износ контрольной планки под днищем их машин. Среди прочего это значит, что Логан Сарджент впервые в Ф1 заработал очки

Мэтт Кью
Автор Мэтт Кью
Updated
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, второе место, Шарль Леклер, Scuderia Ferrari, третье место в спринте

После финиша в Остине на Mercedes Льюиса Хэмилтона и Ferrari Шарля Леклера – они финишировали вторым и шестым соответственно – обнаружили повышенный износ контрольной планки. 

Уже тогда стало ясно, что обоим едва ли удастся сохранить результаты, а вскоре судьи FIA подтвердили дисквалификацию гонщиков. 

В официальном заявлении сказано: «По ходу слушаний обе команды признали, что измерения, проведенные технической бригадой FIA, были правильными. Они объяснили, что высокий износ планки, вероятно, стал результатом сочетания кочковатой трассы и спринтерского формата этапа, из-за которого время на настройку и проверку машин перед гонкой было ограничено.

Судьи отмечают, что ответственность за соответствие автомобиля правилам на протяжении всего соревнования лежит на участнике. В данном конкретном случае задняя часть планки, как указано в отчете технического делегата, находилась за пределами пороговых значений… которые включают в себя допуск на износ.

По этой причине был применен стандартный штраф за нарушение Технического регламента».

Статья 3.5.9 e) гласит, что толщина новой планки должна составлять 10 мм, изношенной – не меньше 9 мм.

Таким образом, второе место в протоколе Гран При перешло к Ландо Норрису, Карлос Сайнс дополнил призовую тройку. Оба пилота Williams смогли подняться в десятку, то есть Логан Сарджент на глазах своих болельщиков заработал первое очко в Ф1.

Обновленные результаты Гран При США (56 кругов)

Поз. Гонщик / Команда. Время / Отст. П/С*
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 1 ч 35:21.362 2
2 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren

+10.730

 

 2
3 Spain Карлос СайнсFerrari

+15.134

 

 2
4 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing

+18.460

 

 2
5 United Kingdom Джордж РасселлMercedes

+24.999

 

 2
6 France Пьер ГаслиAlpine

+47.996

 

 2
7 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing

+48.696

 

 2
8 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri

+1'14.385

 

 3
9 Thailand Алекс ЭлбонWilliams

+1'26.714

 

 2
10 United States Логан СарджентWilliams

+1'27.998

 

 2
11 Germany Нико ХюлькенергHaas F1 Team

+1'29.904

 

 2
12 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo

+1'38.601

 

 2
13 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo

1 круг

 2
14 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team

1 круг

 2
15 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri

1 круг

 2
  Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing

 

 3
  Australia Оскар ПиастриMcLaren

 

 1
  France Эстебан ОконAlpine

 

 1
ДК United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes

+2.225

 

 2
ДК Monaco Шарль ЛеклерFerrari

+24.662

 

 1

*пит-стопы

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость У судей возникли вопросы к машинам Хэмилтона и Леклера после финиша в Остине
Следующая новость Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)
Мэтт Кью
Больше от
Мэтт Кью
Мнение: дисквалификация пилотов в Остине показала слабость системы FIA

Мнение: дисквалификация пилотов в Остине показала слабость системы FIA

Формула 1
Гран При США

Мнение: дисквалификация пилотов в Остине показала слабость системы FIA Мнение: дисквалификация пилотов в Остине показала слабость системы FIA

У судей возникли вопросы к машинам Хэмилтона и Леклера после финиша в Остине

У судей возникли вопросы к машинам Хэмилтона и Леклера после финиша в Остине

Формула 1
Гран При США

У судей возникли вопросы к машинам Хэмилтона и Леклера после финиша в Остине У судей возникли вопросы к машинам Хэмилтона и Леклера после финиша в Остине

Детали: изменить границы трассы в Остине FIA подтолкнули жалобы команд

Детали: изменить границы трассы в Остине FIA подтолкнули жалобы команд

Формула 1
Гран При США

Детали: изменить границы трассы в Остине FIA подтолкнули жалобы команд Детали: изменить границы трассы в Остине FIA подтолкнули жалобы команд

Льюис Хэмилтон
Больше от
Льюис Хэмилтон
«Им сошло с рук». Льюис рассказал, что планки в Остине были сточены на многих машинах

«Им сошло с рук». Льюис рассказал, что планки в Остине были сточены на многих машинах

Формула 1
Гран При США

«Им сошло с рук». Льюис рассказал, что планки в Остине были сточены на многих машинах «Им сошло с рук». Льюис рассказал, что планки в Остине были сточены на многих машинах

«После тренировки не было ни царапины». Mercedes о планке на машине Хэма

«После тренировки не было ни царапины». Mercedes о планке на машине Хэма

Формула 1
Гран При США

«После тренировки не было ни царапины». Mercedes о планке на машине Хэма «После тренировки не было ни царапины». Mercedes о планке на машине Хэма

Судью FIA удивили отношения Хэмилтона и Ферстаппена

Судью FIA удивили отношения Хэмилтона и Ферстаппена

Формула 1

Судью FIA удивили отношения Хэмилтона и Ферстаппена Судью FIA удивили отношения Хэмилтона и Ферстаппена

Самое важное:

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Ровенпера уехал от соперников в дебюте нового этапа WRC

Ровенпера уехал от соперников в дебюте нового этапа WRC

WRC WRC
Ралли Центральная Европа

Ровенпера уехал от соперников в дебюте нового этапа WRC Ровенпера уехал от соперников в дебюте нового этапа WRC

FIA пресекла нелегальные испытания моторов Ф1 для 2026 года

FIA пресекла нелегальные испытания моторов Ф1 для 2026 года

F1 Формула 1

FIA пресекла нелегальные испытания моторов Ф1 для 2026 года FIA пресекла нелегальные испытания моторов Ф1 для 2026 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.