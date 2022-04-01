Хэмилтона позвали на разговор в Саудовскую Аравию

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Еще в 2021 году пилот Mercedes Льюис Хэмилтон говорил, что ему было «некомфортно» находиться на первом Гран При Саудовской Аравии из-за того, как в стране обстоят дела с правами человека. В минувшие выходные, во время уик-энда в Джидде, британец отметил, что его «позиция остается такой же, о которой говорил в прошлом году».

Этап Ф1 в Саудовской Аравии в этом сезоне был омрачен ракетной атакой, которую местная военизированная группировка провела на один из объектов компании Aramco – примерно в 15 километрах от автодрома. Напомним, что после произошедшего возникли сомнения относительно продолжения уик-энда, однако по итогам долгих собраний с руководством страны участников уверили, что гоняться будет безопасно.

Сейчас стало известно, что в рамках данных дискуссий министр спорта Саудовской Аравии, Его королевское высочество Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал, предложил Хэмилтону возможность обсудить с ним предметы своего беспокойства.

«Я читал комментарии, которые давал Льюис, и видел, что он недоволен некоторыми аспектами жизни в Саудовской Аравии, – сказал принц Абдулазиз. – Я сказал ему открыто и честно, что он может поговорить со мной. Мы можем сесть и обсудить возникшие проблемы, чтобы можно было понять происходящее здесь: ведь вы можете прочитать в прессе многое о Саудовской Аравии, но при этом не знать деталей.

Мы могли бы сказать, что нам все равно – и пусть международное сообщество сколько угодно нас осуждает. Но мы так не поступили. Мы здесь для открытого диалога с FIA и Ф1. Мы должны все вместе сесть и разобраться в ситуации, потому что мы все заинтересованы в происходящем.

Поэтому я открыто говорил с гонщиками и общался напрямую с Льюисом, отметив, что если он хочет обсудить эти вопросы, то можно пообщаться со мной: к тому же, он говорил, что не может найти, с кем обсудить эту тему. Думаю, многие подобные вопросы возникают как раз из-за непонимания происходящего».

Принц Абдулазиз также отметил, что он вел диалог с Себастьяном Феттелем в 2021 году. Напомним, что тогда, во время посещения Саудовской Аравии, немец устроил картинговое соревнования для местных девушек. «Да, я говорил с Себом в прошлом году, и поблагодарил его за то, что он сделал, – добавил принц. – Я не говорю, что мы идеальны и что мы лучшие в мире. У нас есть свои проблемы – но мы их решаем и двигаемся вперед в том темпе, в котором получается.

Иногда выходит идти очень быстро, но в каких-то вопросах все меняется гораздо медленнее. Это очень непростые проблемы, о которых нам надо позаботиться. И мы делаем это для нас, потому что верим, что нужно преуспеть в данных областях».

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